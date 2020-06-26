Nakliye bahanesi ile dolandırıcılık yapan çete çökertildi

Alınan bilgiye göre Gebze Muallimköy mahallesinde faaliyet gösteren bir lojistik firma yetkisi D.Y., dolandırıldığını belirterek durumu jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Kendisini E.T. olarak tanıtan şahsa Gebze Tavşanlı mahallesinde bulunan bir işletmeden 100 bin TL değerinde kişisel hijyen malzemesi yükleyip İzmir iline götürmesi karşılığında anlaştığını belirten D.Y.,kişisel hijyen malzemelerini İzmir iline götürmediğini, cep telefonu ile arandığında ise şahsın cevap vermediğini söylemesi üzerine Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

İMAM NİKAHLI EŞİ İLE BİRLİKTE

Olayla ilgili yapılan araştırmada kişisel hijyen malzemelerinin yüklendiği kamyonun Balıkesir’de bulunan Y.T. isimli şahsa ait olduğu ve 6 ay süreli olarak E.T. isimli şahsa kiralandığı, malzemenin yüklendiği gün ise E.T.’nin yanındaki bir arkadaşı ile birlikte olduğu, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarından tespit edildi. Yapılan detaylı araştırmalarda ise E.T.’nin yanındaki kişinin kamyon sahibi Y.T.’nin imam nikahlı eşi H.H.A. olduğu ve benzer yöntemlerle çoğu defa organize halde dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

DEPOLARINA OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin 17 Haziran günü İzmir’den 150 bin TL değerinde ayçiçek yağını Ankara’ya götürmek üzere teslim aldığı ancak yüklenilen malzemeyi de yerine ulaştırmayarak ve telefonlara cevap vermeyerek İzmir ilinde de suça karıştığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla araç sahibi Y.T. isimli kadın yakalanarak gözaltına alınırken imam nikahlı eşi H.H.A. ile E.T. isimli şüpheliler jandarma ve polis ekipleri tarafından her yerde arandığı öğrenildi. Şüphelilerin İstanbul Sultanbeyli’de bulunan depolarında yapılan aramalarda ise 300 bin TL değerinde lojistik malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.