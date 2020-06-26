Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
26 Haz 2020 - 16:44- Asayiş G: 26 Haz 2020 - 16:58

Nakliye bahanesi ile dolandırıcılık yapan çete çökertildi

Kocaeli ve Ankara’da nakliye bahanesiyle lojistik firmalardan dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 kişiden biri jandarma yakalanarak gözaltına alınırken konuyla ilgili 2 kişinin arandığı öğrenildi. Şüphelilerin İstanbul’da bulunan deposuna düzenlenen operasyonda dolandırıcılık yöntemiyle aldıkları malzemeler ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Alınan bilgiye göre Gebze Muallimköy mahallesinde faaliyet gösteren bir lojistik firma yetkisi D.Y., dolandırıldığını belirterek durumu jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Kendisini E.T. olarak tanıtan şahsa Gebze Tavşanlı mahallesinde bulunan bir işletmeden 100 bin TL değerinde kişisel hijyen malzemesi yükleyip İzmir iline götürmesi karşılığında anlaştığını belirten D.Y.,kişisel hijyen malzemelerini İzmir iline götürmediğini, cep telefonu ile arandığında ise şahsın cevap vermediğini söylemesi üzerine Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

İMAM NİKAHLI EŞİ İLE BİRLİKTE

Olayla ilgili yapılan araştırmada kişisel hijyen malzemelerinin yüklendiği kamyonun Balıkesir’de bulunan Y.T. isimli şahsa ait olduğu ve 6 ay süreli olarak E.T. isimli şahsa kiralandığı, malzemenin yüklendiği gün ise E.T.’nin yanındaki bir arkadaşı ile birlikte olduğu, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarından tespit edildi. Yapılan detaylı araştırmalarda ise E.T.’nin yanındaki kişinin kamyon sahibi Y.T.’nin imam nikahlı eşi H.H.A. olduğu ve benzer yöntemlerle çoğu defa organize halde dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

DEPOLARINA OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin 17 Haziran günü İzmir’den 150 bin TL değerinde ayçiçek yağını Ankara’ya götürmek üzere teslim aldığı ancak yüklenilen malzemeyi de yerine ulaştırmayarak ve telefonlara cevap vermeyerek İzmir ilinde de suça karıştığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla araç sahibi Y.T. isimli kadın yakalanarak gözaltına alınırken imam nikahlı eşi H.H.A. ile E.T. isimli şüpheliler jandarma ve polis ekipleri tarafından her yerde arandığı öğrenildi. Şüphelilerin İstanbul Sultanbeyli’de bulunan depolarında yapılan aramalarda ise 300 bin TL değerinde lojistik malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

26 Haz 2020 - 16:44 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Darbe girişimi davasında 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet mask
Darbe girişimi davasında 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Alacaklısını zorla alıkoyan 6 kişi tutuklandı mask
Alacaklısını zorla alıkoyan 6 kişi tutuklandı
Denize giren iki kardeş hayatını kaybetti mask
Denize giren iki kardeş hayatını kaybetti
Aranan 25 kişi polise yakalandı mask
Aranan 25 kişi polise yakalandı
Komşusunu öldüren cinayet zanlısı; “Silah kendi kendine ateş aldı” mask
Komşusunu öldüren cinayet zanlısı; “Silah kendi kendine ateş aldı”
Evinin banyosunda ölü bulundu! mask
Evinin banyosunda ölü bulundu!
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak'' mask
''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak''
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı mask
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı
Muayene odasında doktora tecavüz etti mask
Muayene odasında doktora tecavüz etti
Yasa yürürlüğe girerse binlerce telefon her an kapanabilir! mask
Yasa yürürlüğe girerse binlerce telefon her an kapanabilir!
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu mask
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu
Evinin banyosunda ölü bulundu! mask
Evinin banyosunda ölü bulundu!

GALERİ

Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun! mask
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun!
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı mask
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor mask
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' mask
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin'
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi mask
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı mask
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL