Sarı: Taleplerini ret ettik

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan 1500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri koronavirüs sürecinde normalleşmeye geçilmesi ile birlikte tekrar start aldı. 21 Mart’ta toplu iş sözleşmelerinin salgın nedeniyle ertelenmesi ile Goodyear işvereni sendika ile masada bir araya gelemedi. Lastik Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden ayrılarak sendika ile tek başına masaya oturan Goodyear, 10 Ocak tarihinden bu yana ücret teklifi masaya getirmedi. Geçtiğimiz hafta yapılan görüşmede de 14 madde üzerinde anlaşma sağlanmıştı. Bugün TrypByWnydham Otel’ de gerçekleşen görüşmeye Lastik İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Sendika yönetimi ve Goodyear yetkilileri katıldı.

TALEPLERİNİ KABUL ETMEDİK

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, şunları dile getirdi; “Daha önceki toplantımızda söylediğimiz gibi 9 ve 10 tane madde kalmıştı. Belçika Brüksel’ den yönetici olan Ray Morris katıldı. Onunla yapmış olduğumuz dar toplantıda taleplerini dile getirdi. Taleplerini asla kabul etmediğimizi söyledik. Diğer fabrikalar ile yaptığımız sözleşmenin aynı şekilde kabul ederek bitmesi noktasında durduğumuzu söyledik. Pandemi dolayısıyla sektör olarak sıkıntıları biliyoruz, ancak bu toplu sözleşme masasının yaptırım gibi uygulanmasını ’da asla kabul etmediğimizi söyledik.

YASAL SÜREÇ 17 TEMMUZ’ DA BİTİYOR

Gerçekleştirdiğimiz toplantıda 2 tane madde geçti. Bu maddeler geç erkende esneklik çalışma modeliyle ilgili ısrar ettiler. Brisa, pirelli, prometeon, ile var olan sözleşmeyle alakalı farklı mesajlar verdiklerini gördük. Bu mesajlar yeni işçinin işe girme ücretinin durduğunuzda gördük. Bu toplantının Salı günü tekrar görüşülmek üzere bitirdik. Salı günü yapacağımız toplantılarda bakacağız. Lastik İş sendikası olarak, biz bu masaya sözleşmeyi bitirmek için oturuyoruz. Salı günü yapılacak olan görüşme de de sözleşmeyi bitirmek istiyoruz. Ancak diğer fabrikalarda yaptığımız sözleşme gibi olursa, bitireceğiz. Bunun dışında hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Ayrıca 17 Temmuz’ a kadar yasal süreç devam ediyor. Önümüzdeki Salı günü tekrar buluşarak toplu sözleşmeyi görüşeceğiz” dedi

Doğanay Yılmaz