Kocaeli’de suya yüzde 6 zam geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yan işletmelerinden İSU Genel Müdürlüğü 2019 yılı faaliyet raporlarını görüştüğü 2020 yılı birinci olağan genel kurulunu dün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurul 6 gündem maddesiyle toplandı. Genel kurula İSU Genel Müdürü Ali Sağlık ve genel kurul üyeleri katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un programında yer aldığı için kurul Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti. Yaklaşık 1 saat sonra kurula dahil olan Büyükakın başkanlık koltuğunu devraldı.

"SUYU EN ÇOK YUVACIK BARAJI'NDAN ALDIK"

Faaliyet raporlarını sunan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, 2019 yılı hakkında genel bilgiler verirken, “İSU’nun şebeke alanı 3 bin 505 kilometre kare, içme suyu şebeke uzunluğu 9 bin 196 km, kanalizasyon uzunluğu 5 bin 785 km, yağmur suyu 646 km. Abone sayımız 2005 yılında 479 bin 769 kişi iken, 2019 yılında bu sayı 823 bin 761 kişi oldu. 2019 yılı itibariyle şehrimize yüzde 36 oranında su artışı verdik. Suyu en çok Yuvacık Barajı’ndan aldık. Daha sonra bunu Sapanca Gölü ve Namazgah Barajı takip ediyor. Namazgah Barajı’mız bizim can simidimiz.

"NÜFUSUMUZ 4 MİLYON OLSA BİLE SIKINTI YAŞAMAYACAĞIZ"

Sağlık, “2019 yılı tahmini bütçemiz 920 milyon 974 bin 937 TL, gider bütçemiz 1 milyar 89 bin 774, 937 TL, gerçekleşen gelir bütçesi 873 milyon 528 bin 353 TL, gider bütçemiz ise 899 milyon 239 bin 234 TL. 2020 tahmini gelir bütçemiz 980 milyon 95 bin TL, gider bütçemiz ise 1 milyar 47 milyon 574 bin TL. Kocaeli’nin nüfusu 4 milyona bile ulaşsa su sıkıntısı yaşamayacağız. Kocaeli’de su musluktan içilir. İçme suyumuzda kalite kontrolünde hiçbir sıkıntı yok. Türkiye’nin atık su arıtma oranında en iyi şehir Kocaeli’dir. İSU olarak yatırımlarımızın yüzde 43’ünü içme suyu oluşturuyor. İSU bugüne kadar Kocaeli’de 2,4 milyarlık yatırım gerçekleştirdi” dedi.

BU ONARIM KAMU ZARARI DEĞİL MİDİR?

Okunan faaliyet raporu hakkında söz alan Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, “İçme suyu konusunda çalışan tüm arkadaşlara emekleri için teşekkür ediyor. Sadece abonelere sattığımız sudan 4 milyon 280 bin gelir elde edilmiş. Rakamlar ortada. İSU’nın bazı yetersiz kaldığı noktalar var. Özellikle yağmur suyu ve dere ıslahları konusunda yetersiz kalıyor. İzmit Bulvarı’na bir terfi istasyonu yapıldı. Maalesef bu terfi istasyonuna yaklaşık 2 milyon bir bakım oranı yapılmış. Bu kamu zararı değil midir? İş güvenliğinde de çok titiz davranılmadığı faaliyet raporlarında yazıyor. İş güvenliği her zaman önemlidir” dedi.

SAPANCA GÖLÜ KORUNMALI

Taşdemir, “2019 yılında sanayicilere Sapanca’dan su verildi mi? Bir de Sapanca gölü hakkında bir önerimiz var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin bir sürü ortaklaşa çalışmaları var. Sapanca Gölü’nün korunması için de koordineli bir çalışma yapmalıdır. O bölgede her geçen gün çalışma yapılıyor. Ormanlar yok ediliyor. Su havzaları tahrip ediliyor. İhalelerin tamamına yakınında fiyatlar artıyor ve azalıyor. Bu konuda bilgilendirirseniz seviniriz. İSU kendine ait tesislerde atık su arıtılması için 80 milyon para ödüyor. Sürekli elimizde ki tesisleri özelleştiriyoruz. İSU maalesef elinde ki binek araçları ve kurumun demir başları olan kepçe gibi araçları kiralıyor. Bunların dikkate alınacağını umuyorum” dedi.

FAALİYETLERDE TASARRUF YOK

Ardından söz alan Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Özmural, “Alt yapı sıkıntısını İzmit’te çok yaşıyoruz. Bu gerçeklikten yola çıkarak her türlü projeleri gözden geçirmeliyiz. Su tüketimini azaltmalıyız. Bunun için gerek konutlarda gerek başka yerlerde tasarrufu öne çıkarmalıyız. 2019 yılı faaliyetiler genel olarak baktığımızı tasarrufu göremedim. Yüzde 9 olan geri kazanım çok yetersiz. Gri su uygulaması da yetersizdir. Bu alana ciddi yatırım yapılmalı. Fiyat politikalarının da değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

"İSU ÇALIŞMALARINI BEĞENİYORUM"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “İSU’nun faaliyetlerini gözden geçirdik. Bütün dünyada iyi yönetişim kavramı var. Şeffaflık, hesap verebilirlik temel ilkedir. Faaliyet raporunu incelediğimiz zaman bu çok aşikar görülüyor. Yaptığımız çalışmalarda muhalefet komisyonu da yer aldı. Bu manada faaliyet raporunda olumlu görüş beyan etmek istiyorum. Topyekün olarak söz gelimi araçların kiralanması ya da mülkiyet sahipliğinin şirkette olması değerlendirmek uygun olmaz. Ekonomik hesaplar yapılmalı. Sadece personel sayısını bakarak bunları niye İSU yapmıyor? Eleştirisi doğru değil. Su hayatın kaynağı. Kocaeli halkının bizden beklediği su arzının sağlanması ve temizliğinin sağlanmasıdır. Kocaeli’de suyu musluktan içtiğimizi ifade ederek İSU’nun çalışmalarını beğeniyorum” dedi.

"10 METREKÜP SU BASIYORUZ"

Genel Müdür Ali Sağlık soruları yanıtladı. “Her yağmur sonrası bizim eksiğimiz çıkıyor. Her yağmur sonrası dere ıslahı ve yağmur projesi hazırlıyoruz. DSİ ile ortak çalışıyoruz. Bulvar terfi istasyonu revizasyonun ihtiyaç duyuldu. Saniyede 10 metre küp basıyoruz. Buna rağmen en son geçen hafta ki yağmurda 5 pompa çalışması sonrası başarılı oldu. İnşallah Real’in orada ki yükü Alemdara alacağız. Real revizyonunda güçlü bir jeneratör koyduk. Şu an Türkiye’de sanayiye geri dönüş suyu veren tek şehir biziz. Sanayi bizden özel su istiyor. Bunu yapan tek biziz. İnşallah bunu artıracağız. Sapanca suyundan sanayiye su verilmiyor. 2019 yılı içinde Kasım ve Aralıkta 10 milyon metreküp su çektik. Bunu Yuvacık suyu ile karıştırdık şehrimize verdik” dedi.

YÜZDE 50 İNDİRİM UYGULANACAK

2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi. 2019 yılı bilançosu, kesin hesap, taşınır kesin hesap ve denetçiler raporu da oy çokluğunla kabul edildi. Gecikme zammı güncellenmesi talebi de oy çokluğuyla kabul edildi. Öksüz, yetim, dul ve 65 yaş üstü yaşlı ve sosyal ekonomik destek alanlar ile özel okul statüsündeki eğitim kurumları olmak üzere toplam Kocaeli gelinde 9 bin 945 aile yüzde 50 oranında su indirimi yapılacak. Böylece 2milyon 235 bin TL’lik destek sağlanmış olacak. Özel öğrenci yurtlarında su tarifesi devlet yurtlarına uygulanan tarife gibi olacak. Bu maddeler oy birliğiyle kabul edildi. Abonelik açma ve kapama hizmetinde ıslak imza zorunluluğu kaldırılacak.

YÜZDE 6 ORANINDA ZAM

İSU Genel müdürlüğü tarife düzenlenmesiyle ilgili maddede su tarifesi Ocak ve Mart aylarında TÜFE oranları 2 kez ertelenmişti. 1 Temmuz’dan itibaren yeniden uygulanmaya başlanacak. Güncel TÜFE fiyatı 3, 74 TL yüzde 6 oranında zam uygulanınca 4,18 TL oldu. Karar oy çokluğu ile kabul edildi. Genel kurulda; daha önce yıllık olarak uygulanan su TÜFE oranı, 2021 Şubat ayından itibaren aylık olarak uygulanması kararı alındı. Ayrıca ertelenen kademe uygulama tarifesinde 1 Temmuz tarihinden itibaren başlatılacak. Öte yandan Başkan Büyükakın, “Güncel su fiyatında 30 büyükşehir arasında 25. Sıradayız” şeklinde konuştu.