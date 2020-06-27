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27 Haz 2020 - 09:12- Gündem G: 27 Haz 2020 - 15:49

Denizde boğulan kardeşler toprağa verildi

Körfez'de denizde boğulan kardeşler Samet (16) ve Muhammet Kırca (21), toprağa verildi.
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Körfez Hereke Sahiline gelen Samet ve Muhammet Kırca, denize girdi. Bir süre sonra kıyıdan açılan Samet, çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Muhammet Kırca, kardeşinin kurtarmak için yanına doğru yüzdü. Ancak Muhammet Kırca da suda çırpınmaya başladı. Sahilde bulunan baba Nihat Kırca da 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Bölgeye ilk ulaşan Hereke Polis Merkezi Amirliği’nde görevli komiser yardımcısı, üniformasını çıkarıp denize girerek Muhammet Kırca’yı sudan çıkardı. Muhammet Kırca ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgeye gelen dalgıçlar, Samet Kırca’nın cansız bedenini sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Muhammet Kırca da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Bugün, Samet ve Muhammet Kırca’nın cenazeleri morgdan alınarak Yukarı Hereke Mezarlığı’na getirildi. Kardeşlerin cenazeleri, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Samet Kırca’nın, Hereke Anadolu Teknik Meslek Lisesi’nde 11’inci sınıf öğrencisi olduğu, askerden yeni gelen Muhammet Kırca’nın ise bir börekçide çalıştığı öğrenildi.

27 Haz 2020 - 09:12 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Doğrucu - Herekede deniz kenarında hiçbir önlem yok.Ani derinleşen doldurma denizi vardır.Körfez belediyesi uyarıcı tabela koymaktan acizdir.Devamlı söylenildiği halde yazıktır günahtır.İki genç fidan gitti.Vebali boynunuza olsun yazıklar olsun.+

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Haziran 14:23
01

Gizli Sessiz Çığlık - Yarabbim bunasil büyük bir acıdır buna hangi ananin babanın yüreği dayanır rabbimmm acılı kederli ailesine çok büyük sabırlar versin inşallah Allah Oğuzeli m gençlere rahmet eylesin inşallah çok çok üzüldüm ??

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Haziran 09:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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