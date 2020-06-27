Denizde boğulan kardeşler toprağa verildi

Körfez Hereke Sahiline gelen Samet ve Muhammet Kırca, denize girdi. Bir süre sonra kıyıdan açılan Samet, çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Muhammet Kırca, kardeşinin kurtarmak için yanına doğru yüzdü. Ancak Muhammet Kırca da suda çırpınmaya başladı. Sahilde bulunan baba Nihat Kırca da 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Bölgeye ilk ulaşan Hereke Polis Merkezi Amirliği’nde görevli komiser yardımcısı, üniformasını çıkarıp denize girerek Muhammet Kırca’yı sudan çıkardı. Muhammet Kırca ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgeye gelen dalgıçlar, Samet Kırca’nın cansız bedenini sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Muhammet Kırca da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Bugün, Samet ve Muhammet Kırca’nın cenazeleri morgdan alınarak Yukarı Hereke Mezarlığı’na getirildi. Kardeşlerin cenazeleri, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Samet Kırca’nın, Hereke Anadolu Teknik Meslek Lisesi’nde 11’inci sınıf öğrencisi olduğu, askerden yeni gelen Muhammet Kırca’nın ise bir börekçide çalıştığı öğrenildi.