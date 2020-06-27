Üniversite sınavı bugün ve yarın

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün ve yarın yapılacak. İlimizde bu sınavlara toplam 57 Bin 367 öğrenci girecek. Bugün saat 10.15’te Temel Yeterlilik Sınavı, yarın da saat 10.15’te Alan Yeterlilik Sınavı ve saat 15,45’te Yabancı Dil Sınavları yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü de 09.00 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.