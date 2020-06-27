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27 Haz 2020 - 09:28- Gündem G: 27 Haz 2020 - 09:32

10 kişinin 6'sında beyin hasarı görülüyor!

Hastanede Kovid-19 tedavisi gören ve durumu kritik olan 125 koronavirüs hastası üzerinde yapılan incelemede virüsün 10 hastanın 6’sında beyin hasarına neden olabileceği ortaya çıktı.
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İngiltere’de yapılan bir araştırma yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), durumu kritik olan 10 hastanın 6’sında beyin hasarına neden olabileceğini ortaya koydu. İngiliz bilim dergisi Lancet Psikiyatri’de yayımlanan araştırmada bilim insanları, hastanede tedavi gören ve durumu ağır olan 125  koronavirüs hastasını inceledi. 125 hastanın 77’sinin (yüzde 62’si) hastanede kaldıkları süre boyunca bir kez felç geçirdiği, neredeyse 3’te 1’inde psikoz veya demans benzeri semptomların görüldüğü belirtildi.

Bilim insanları, koronavirüsten ciddi bir şekilde etkilenen hastaların 3’te 1’inde beyine kan akışını kesen pıhtının oluştuğunu, bunun da felce yol açtığını söyledi. Pıhtıların neden oluştuğunu tam olarak saptamak için araştırmalar devam ediyor, ancak uzmanlar, pıhtıların koronavirüsün neden olduğu ciddi iltihaplardan kaynaklandığını düşünüyor.

Rekor sıcaklık sosyal mesafeyi bitirdi!

İngiltere’de bu hafta hava sıcaklığının 34 dereceye kadar çıkması sonucu yılın en sıcak günlerini yaşayan halk, ülkenin güneyindeki Brighton, Bournemouth, Dorset ve West Wittering gibi bölgelerde sahillere akın etti. Sadece bir günde Dorset sahillerine 500 bin kişinin gelmesi üzerine pek çok plajda sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Bunun üzerine açıklama yapan Sağlık Bakanı Matt Hancock, sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesi halinde plajların tekrar kapanabileceği uyarısında bulundu

27 Haz 2020 - 09:28 - Gündem

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