Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
27 Haz 2020 - 09:46- Asayiş G: 27 Haz 2020 - 15:47

Sabah saatlerinde korkutan patlama!

İstanbul Bahçelievler'de, 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük paniğe neden olan patlamada 3 bina sakini yaralandı. İtfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin incelemesi sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Patlama, saat 04.50 sularında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamayı duyan vatandaşlar panikle dışarıya çıktı, bazı vatandaşlar ise duman nedeniyle mahsur kaldı.

ÜÇ VATANDAŞ KURTARILDI

İhbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanına müdahale ederken mahsur kalan vatandaşları ise kurtardı. İtfaiye ekipleri daha sonra ilk bilgilere göre yaralanan 3 vatandaşı kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.

İTFAİYE MÜDAHALE EDERKEN PATLAMALAR DEVAM ETTİ

Yaralıların kaldırılmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etti. Çalışmalar sırasında zaman zaman patlamaların devam ettiği görüldü. Yaklaşık 1 buçuk saat sonra yangın kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışması sürerken, patlamanın kesin nedeni incelemenin ardından belli olacak.

Patlama nedeniyle bitişik olan iki binan birbirinden ayrıldı. İki binanın yanı sıra caddenin paralelindeki Sakıp Sabancı Caddesi'ndeki bazı iş yerlerinin de camlarının kırıldığı görüldü.
Patlama nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken aralarında hasar görenlerin de yer aldığı araçlar, bulundukları yerden çekicilerle kaldırıldı.

Olay yerinde İtfaiye, elektrik işleri ve İGDAŞ ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

 "PATLAMA YATAKTAN FIRLATTI BENİ"

Patlamanın kendisini yataktan fırlattığını anlatan bina sakini Saadet Ergün, “Uyurken birden bire patlama oldu. Yataktan fırlattı beni, çok büyük bir gürültü oldu. Kapıyı açtım dumanlar geldi. Balkona çıktım oradan da dumanlar geldi zehirleniyordum. Mutfağın penceresini açıp hava almaya çalıştım. Yaklaşık bir saat sonra itfaiye geldi kurtardı. Sanki bir bomba atmışlar gibi ses geldi; savaş çıkmış gibiydi. Aşağısı tekstil atölyesiydi” dedi.

" DEPREM OLDU ZANNETTİK"

Çok büyük bir gürültü sesiyle uyandıklarını belirten bina sakini Mehmet Gümüş, “Uyuyordum, bir anda patlama oldu. Alevler binanın üstüne kadar çıktı. Sonra her taraf duman doldu. İtfaiye geldi aşağıya indirdi. Biz önce deprem oldu sandık, çok büyük bir gürültü ve sarsıntı oldu. Evde eşyalar devrildi. Aşağısı tekstil atölyesi olarak kullanılıyordu” diye konuştu.

27 Haz 2020 - 09:46 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Nakliye bahanesi ile dolandırıcılık yapan çete çökertildi mask
Nakliye bahanesi ile dolandırıcılık yapan çete çökertildi
Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı mask
Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
Çekçekçi kılığındaki kombi hırsızları İstanbul’da yakalandı mask
Çekçekçi kılığındaki kombi hırsızları İstanbul’da yakalandı
Darbe girişimi davasında 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet mask
Darbe girişimi davasında 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip, darbetti mask
Şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip, darbetti
Alacaklısını zorla alıkoyan 6 kişi tutuklandı mask
Alacaklısını zorla alıkoyan 6 kişi tutuklandı
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli’nin kaderi değişiyor! mask
Kocaeli’nin kaderi değişiyor!
''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak'' mask
''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak''
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı mask
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı
Muayene odasında doktora tecavüz etti mask
Muayene odasında doktora tecavüz etti
Yasa yürürlüğe girerse binlerce telefon her an kapanabilir! mask
Yasa yürürlüğe girerse binlerce telefon her an kapanabilir!
Manisa'da deprem oldu! Kocaeli'de de hissedildi mask
Manisa'da deprem oldu! Kocaeli'de de hissedildi

GALERİ

Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı mask
Kocaeli'de otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun! mask
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun!
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı mask
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor mask
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' mask
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin'
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi mask
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL