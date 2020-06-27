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27 Haz 2020 - 09:54- Siyaset G: 27 Haz 2020 - 10:22

CHP Kocaeli Körfez’e çıkarma yaptı

Normalleşme adımıyla 12 ilçede saha programlarını başlatan CHP Kocaeli İl Örgütü, Körfez’e adeta çıkarma yaptı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Örgütü normalleşme adımıyla 12 ilçede başlattığı saha programları kapsamında Körfez ilçesine adeta çıkarma yaptı. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetim kurulu üyeleri, Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, Körfez ilçe yönetimi ve meclis üyeleribölgede muhtarlık ve esnaf ziyaretlerinin yanı sıra taziye evleri ve geçmiş dönem ilçe başkanı Ahmet Arıt’a giderek ahde vefa gösterdi.

KÖRFEZLİ MUHTARLARIN SORUNLARINI DİNLEDİLER

CHP’li heyet Körfez İlçesinde Fatih Mahallesi Muhtarı Salih Yolcu, Güney Mahallesi Muhtarı Yakup Koçver, Barbaros Mahallesi Muhtarı Lale Mutlu, Kuzey Mahallesi Muhtarı Kadir Yeşil, Esentepe Mahallesi Muhtarı Muhlis Soydaş ve azalarıyla muhtarlık binalarında bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin talep ve sorunlarını ileten muhtarlar, sadece seçim döneminde değil direk temasla kendilerini unutmayan CHP İl Örgütü ve Körfez İlçe Örgütü’ne teşekkür etti.

KIRCA AİLESİNE TAZİYELERİNİ İLETTİLER

Muhtarlık ziyaretlerinin ardından çevredeki esnafları ziyaret eden CHP’liler özellikle pandemi sebebiyle buhrana dönüşen ekonomik krizin etkilerini dinledi. Esnaf ziyaretlerinin ardından CHP İl Örgütü ve Körfez İlçe Örgütü geçtiğimiz günlerde Hereke sahilinde girdikleri denizden cansız bedenlerine ulaşılan ve acı haberle herkesi yasa boğan Kırca kardeşlerin ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

ARIT’A AHDE VEFA

Kırca ailesinin ardından bölgedeki diğer taziye evlerine de giderek baş sağlığı dileyen CHP’liler son olarak geçmiş dönem Körfez İlçe Başkanı Ahmet Arıt’ın kapısını çaldı. Sürpriz ziyaret karşısında oldukça duygulanan Ahmet Arıt, gösterdikleri ahde vefadan ötürü il ve ilçe yönetimine teşekkürlerini iletti.

27 Haz 2020 - 09:54 - Siyaset

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