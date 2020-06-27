Emeklilere çifte bayram

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kurban Bayramı öncesi emekli maaşlarını ödemek için çalışmalara başladı. Zamlı maaşların 27-30 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması hedefleniyor.

YENİ EMEKLİ DE ALACAK

Hükümet, emeklilerin refah düzeyini yükseltmek için tüm imkânları sunarken, bu yıl 13 milyon emekliye 9 milyar lira tutarında promosyon ödemesi yapıldı. Emekliler ve hak sahiplerine, Ramazan Bayramı için mayısta ödenmesi planlanan 1.000 liralık ikramiye nisanda hesaplara yattı. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kurban Bayramı ikramiyeleri için de hazırlıklara başladı. Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Pazartesi gününden itibaren 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci ikramiyesinin yatırılması bekleniyor. Ödeme takvimine ilişkin kesin tarihi SGK duyuracak. Bu tarihe kadar emekli olanlar da ikramiye alabilecek.

ORANA GÖRE İKRAMİYE

Emeklilere 1.000'er lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak. Hem eşi hem anne veya babasından ölüm aylığı alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Bayram ikramiyesini emekliler gibi maluller de tam olarak alıyor. İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ikramiye yatıyor. Bu kapsamdaki ödemeler sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Kişinin yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edildiyse 500 lira bayram ikramiyesi ödenecek.

İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ ÖNE ÇEKİLDİ

TEMMUZ ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri de 29 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılıyor. Ödemeler 29 Haziran-3 Temmuz ayı arasında yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara PTT üzerinden ödeme yapılacak. Kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.

TEMMUZ AYINDA ZAMLI AYLIK

TEMMUZDA emekli aylıkları da zamlı yatacak. Emekliler her yıl ocak-temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. İlk 6 aylık enflasyon Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki haziran ayı TÜFE tahminine göre yüzde 5.09 olacak. Maaş yükseleceği için bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da artacak. Ek ödeme dahil en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 784 liradan bin 874 liraya çıkacak. Yine 2000 tarihinden önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya yükselecek. En yüksek aylık da ek ödeme dahil 6 bin 270 liradan 6 bin 590 liraya çıkacak. Emeklilerin gelirlerinde 90 ile 320 liraya yakın artış olacak.