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27 Haz 2020 - 10:37- Gündem G: 27 Haz 2020 - 15:50

CHP’li gençlerden örnek etkinlik

CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları’nın 12 ilçede hem maske dağıttığı hem de salgın tedbirleri konusunda vatandaşları bilgilendirdiği etkinlik herkesin takdirini kazandı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Zeki Karakadılar ve yönetimi 12 ilçede anlamlı bir etkinlik başlattı. CHP’li gençler tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınıyla kullanımı zorunlu hale gelen maskelerin dağıtımını üstlendi. İlçelerin en işlek noktalarında ücretsiz olarak vatandaşlara hem maske dağıtan hem de salgın tedbirleri konusunda bilgilendiren CHP’li gençlerin bu etkinliği herkesin takdirini kazandı.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ

CHP’li gençler ilk etapta Gölcük, Kartepe ve İzmit’te maske dağıtımlarını gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde aynı etkinliği sürdüreceklerini ifade eden CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Zeki Karakadılar, “Pandemi sürecinin normalleşme adımıyla sokaklar yeniden hareketlenmeye başladı. Ancak tam anlamıyla normale dönebilmek için tedbiri elden bırakmamalıyız. Cumhuriyet Halk Partili gençler olarak bu süreçte üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

27 Haz 2020 - 10:37 - Gündem

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