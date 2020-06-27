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27 Haz 2020 - 10:45- Gündem G: 27 Haz 2020 - 16:26

Kızı için 40 yaşında sınava girdi

İlimizde 57 bin 367 adayın katılma hakkı bulunduğu YKS TYT sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınava giren 40 yaşındaki Ali Osman Sanaga, 7 yaşındaki kızı için sınava girdiğini belirtti.
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Koronavirüs nedeniyle tarihleri değişen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk ayağı bugün gerçekleştirildi. İlk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15’te başladı. 165 dakika  sürecek sınava Kocaeli’den toplam 57 bin 367 adayın katılma hakkı bulunuyor. Bugün sınav öncesinde okul önlerinde yoğunluk oluşurken, öğrencilerin ilk olarak sınav giriş belgesi kontrol edildi. Maskesiz gelen öğrencilere okul bahçelerinde kurulan stantlarda maske verilirken, ayrıca dezenfektan sıkıldı.

“NİYE OKUMADIN DEMESİN DİYE SINAVA GİRİYORUM”

Kartepe-Başiskele-İzmit-Derince’den toplam 21 bin 807, Karamürsel’den 2 bin 107, Gölcük’ten 5 bin 166, Körfez’den 5 bin 824, Gebze’den 22 bin 463 adayın katılma hakkı bulunuyor. 40 yaşında sınava girmeye karar veren, eşi Asuman Sanaga ile okula gelen Ali Osman Sanaga (40), “40 yaşımda sınava giriyorum. 7 yaşındaki kızıma okumasını söylediğimde onun bana ‘sen niye okumadın?’ sorusunu sormasın diye, ona örnek olmak için sınava giriyorum. İşletme bölümünü tercih edeceğim. Eşim eski öğretmen, o beni hazırladı” dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANDI

Bir diğer yandan hem öğrencilerin sesten rahatsız olmaması hem de vatandaşlarla bir araya gelmemesi nedeniyle iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. 09:30’da başlayan sokağa çıkma yasağı 15.00’te sona ererken, okul önlerinde oluşan yoğunluğun denetlenmediği görüldü.

YARIN DA SINAV VAR

İlimizde toplam 41 bin 265 adayın katılma hakkı bulunan YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise yarın 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45’te gerçekleştirilecek ve 120 dakika sürecek.

 

 

27 Haz 2020 - 10:45 - Gündem

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