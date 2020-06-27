81 ilde sokağa çıkma yasağı başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yönelik tedbirler kapsamında 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı. 09:30’da başlayan yasak 15:00’e kadar sürecek. Yasağı ihlal edenlere idari para cezası kesilecek. Yasak süresince temel ihtiyaçların giderilmesi için fırın ve market gibi yerler açık olacak.