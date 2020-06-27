İzmit Namazgah Şehitliği çiçeklerle donatıldı

İl genelindeki birçok mezarlığın bakımlarını düzenli bir şekilde yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerin ebedi istirahgahı şehitliklere ayrı özen gösteriyor. Bu doğrultuda İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliğinin tüm bakımları Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından yapıldı.
YENİ OTURMA GRUPLARI KONULDU
Çalışma kapsamında şehit mezarlarının üzerine ve şehitlik çevresine rengarenk çiçekler dikildi. Böylece şehitliğin rengarenk bir görünüme kavuşması sağlandı. Bayrak direkleri ve duvarlar baştan aşağıya boyandı. Türk bayrakları yenilenerek şehitliğe yeni oturma grupları yerleştirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.