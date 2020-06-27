Büyükakın: İzmit'in kurtuluşu, Milli Mücadele’nin kilometre taşlarındandır

28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ‘’Yaklaşık bir asır önce İzmit’ten yanan bağımsızlık ve özgürlük ateşi Anadolu’daki kurtuluş mücadelesine feyiz vermiş, Kurtuluş Savaşı’nın kilometre taşlarından biri olmuştur. Türk milleti, ne büyük acılar çekerse çeksin, ne kadar büyük kayıplar verirse versin, esir edilemeyeceğini, bağımsızlık ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini İzmit’ten tüm dünyaya haykırmıştır’’ dedi.

Başkan Büyükakın, mesajında şu ifadelere yer verdi;

‘’14 Kasım 1918’de İngiliz, Fransız ve İtalyan savaş gemileri İzmit Körfezi’ne girdi. Bir Fransız gemisinden inen iki sandal dolusu asker, karaya çıktı ve şehirdeki iki binayı zorla işgal etti. İşte o andan itibaren İzmit’in düşman kuvvetleri tarafından işgali başladı. İzmit sokaklarında İngiliz ve Fransız askerleri görünür oldu. 3 yıl sonra Fransızlar ve İngilizler gitti, İzmit sokaklarında Yunan askerlerinin botları yankılandı. İşgal yıllarında Ermeni ve Rum çeteleriyle Yunan askerleri birlikte katliamlar yaptı.

Bir yandan Milli Mücadele devam ediyor, bir yandan Kuvayı Milliye birlikleri ve yerel direnişçiler, şehri kurtarmak için savaşıyordu. Bu gelişmeler yaşanırken Yunan gemilerinin topları körfez kıyılarını dövüyordu. İzmit halkı yiyecek ekmek bulamaz hale gelmişti. 20 Haziran’ı 21 Haziran’a bağlayan gece milli birliklerin başlattığı taarruz sonuç vermeye başladı. Düşman, tüm gücüne ve takviye birliklerine rağmen, yerel güçlerle de birleşen milli kuvvetler karşısında tutunamadı. Ve tarihler 28 Haziran 1921’i gösterdiğinde, işgalci Yunan askerleri İzmit’ten bir daha geri dönmemek üzere çekip gitti.

Yunan donanması bir yandan kaçarken, bir yandan da sahilleri bombardımana tutuyor, zalim Yunan askeri evleri ateşe veriyor, şehri yakıp yıkıyordu. Dönemin gazeteleri İzmit’i terk eden Yunan askerlerinin kaçmadan önce halka yaptıkları eziyet ve zulmü yazıyor, yüzlerce İzmitliyi şehit ettiğinden bahsediyordu. Yunan askerleri çekildiğinde sadece İzmit değil, Kocaeli bölgesinden geriye bir katliam manzarası kalmıştı. Masum halk kurşuna dizilmiş, evler yakılmış, camiler harap edilmiş, hayvanlar telef edilmişti.

Şehirde yaşayanlar, düşman askerinin kaçmasının ardından İzmit’e giren kahraman askerlerimizi büyük bir sevinç ve mutlulukla karşıladı. Nihayet insanlık dışı Yunan zulmü bitmiş, Türk’ün gücü, kudreti ve adaleti, yine yedi düveli dize getirmişti. Aynı tarihlerde Anadolu’da kurtuluş mücadelesi veren Gazi Mustafa Kemal, İzmit’in kurtuluşunu müjdeliyordu. Anadolu’nun çeşitli vilayetlerinden gönderilen ve İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayan telgraflar, Ankara’daki mecliste alkışlar eşliğinde okunuyordu. Ertesi yıldan itibaren İzmit halkı Yunan işgali sırasında şehit olan eşleri, dostları, akrabaları için mevlitler okutmaya ve şehrin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamaya başladı. İşte 99 yıldır İzmit’imizin düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamaya devam ediyoruz.

Tarihimizde müstesna bir yeri olan Kocaeli, 1. Dünya Savaşı sonrasındaki işgal yıllarında çok büyük acılara, katliamlara ve vahşetlere tanık olmuştur. Düşman işgalinden kurtulmak uğruna halkımız, kadınıyla erkeğiyle, genç-yaşlı demeden, insanlık tarihinde eşine az rastlanan zulme ve vahşete karşı birlik olmayı başarmış, kanlarını, canlarını feda ederek amansız bir mücadele vermiştir. Onurunu, şerefini, vatan sevgisini, birlik olma ruhunu tüm dünyaya gösteren insanımızın bu direnişi, bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de örnek teşkil etmiştir.

28 Haziran 1921 günü İzmit’te verilen istiklâl mücadelesi, Türk Milleti’nin bugünlere gelmesine vesile olan Millî Mücadelemizde önemli bir kilometre taşı olmuştur. İzmitli ve Kocaelililer olarak başımız her zaman dik olacak, şanlı bayrağımız göklerde ebediyen dalgalanmaya devam edecektir.

Milli Mücadele döneminde İzmit ilçesi ve Kocaeli bölgesinde büyük kahramanlıklara imza atan Yahya Kaptanlar, Kara Fatmalar, İpsiz Recepler, Ahmet Fuat’ları hiç unutmayacağız. Bütün dünya bir kez daha bilmelidir ki; Türk teslim olmaz, Türk özgürlük ve bağımsızlığından asla ödün vermez.

Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Mili Mücadele kahramanlarımızı ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, vatan savunmasında ön saflarda yer alan ecdadımızı minnetle yâd ediyorum. 28 Haziran’da İzmit ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyorum. Allah bu millete bir daha o günleri yaşatmasın."