Akademi Lise yaz aylarında dolu dolu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Akademi Lise’de 2020 yaz okulu dönemi başlıyor. Koronovirüs tedbirleri kapsamında geçen yıllara nazaran online programlar üzerinde durulacak olan yaz okulunda gençler, özellikle üniversiteye hazırlığın yanında, sosyal eğitim faaliyetleri altında birbirinden farklı etkinliklere katılacak.

KAYITLAR İNTERNET ÜZERİNDEN

2020 Akademi Lise Yaz Okulu kayıtları http://kilavuzgenclik.kocaeli. bel.tr/AkademiLise/ onlinekayit.aspx üzerinden yapılabilecek. Kayıt için son tarih 30 Haziran günüyken ilk etkinlik başlangıcı ise 1 Temmuzda start alacak.

ONLİNE DENEME SINAVLARI

Kocaeli gençliği için vazgeçilmez olan Akademi Liseler lise son sınıfı ve mezun grubu öğrencilerine online deneme sınavları yapılması planlanıyor. Bu sayede öğrenciler üniversite sınavlarına hazırlık aşamasında desteklenmiş olacak.

ONLİNE İNTERAKTİF SINIF

Akademi Lise – Akademik Ders Desteği Eğitmen personeller eşliğinde öğrencilerin okulların kapalı olduğu süreçte akademik destekten geri kalmamaları için WhatsApp üzerinden her bir ders için ayrı ayrı interaktif sınıflar oluşturuldu. Bu sınıflar üzerinden öğrencilerin ihtiyacı olan akademik destek her gün verilecek.

UZAKTAN PSİKLOJİK DESTEK

Coronavirüsü kapsamında eğitime ara veren Akademi Liseler bünyesinde çalışan Psikolog / Psikolojik Danışmanlar, bu süreçte Akademi Lise de kayıtlı öğrenciler ve velileri ile telefon ve görüntülü arama üzerinden danışmanlık kapsamında görüşmeler gerçekleştiriyordu. Görüşmeler kapsamında bireysel psikolojik destek, ders çalışma programı, veli görüşmesi, sınav kaygısı gibi konular üzerinden gereken destekler verildi. Kocaeli’de yaşayan lise öğrencilerine verilen online psikolojik destek süreci, “Arada Bir Görüşelim” projesi halen devam ederken destek hattı yaz kursu kapsamında Akademi Lise öğrencilerine yine online destek sağlayacak.

YAZARLIK OKULU

Dört yıldır devam eden Akademi Lise Yazarlık Atölyesi eğitimleri online olarak SKYPE programı üzerinden yapıldı. Mevcut durumu fırsata çevirme amacıyla sürdürülen bu eğitimler 54 öğrenci katılımı son ders yapılarak tamamlandı. Gençlerin yazdıkları eserler teslim alınarak hazırlanacak kitabın redakte işlemi ve kitap tasarım çalışması devam ediyor.

YAPILACAK DİĞER FAALİYETLER

Akademi Lise’lerde gençler için spor faaliyetlerinden, kültür gezilerinden, kadar birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek. Gençlik Kampları, açık hava sohbetleri, Bilgi Destek Programları ve Psikolojik destek programları düzenlenecek. Yapılacak tüm etkinliklerde koronovirüs tedbirleri uygulanacak.

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE BİRÇOK FAALİYET YAPILMIŞTI

Kocaeli’de virüs ile mücadelede yoğun emek sarf eden Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamında ödüllü gençlik projesi olan Kılavuz Gençlik Modeli ile “Evde Kal” çağrısı kapsamında evinde olan vatandaşların sportif, kültürel, kişisel gelişim, eğitim ve eğlenceli içerikler ile etkinlik yapabilmesine katkı sağlamıştı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kılavuz Gençlik Modeli çerçevesinde hazırlanan videolar geniş kitleler tarafından ilgiyle takip edilirken gençlerin evde kalış sürecine destek için hazırlanan videolar Kılavuz Gençlik sosyal medya hesaplarında günün belli saat aralıklarıyla paylaşılmıştı. Kılavuz Gençlik Modeli gençlerin ve vatandaşların birçok ihtiyacını karşılamak için yoğun bir tempo ile çalışmaya devam edecek.