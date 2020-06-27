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27 Haz 2020 - 11:26- Gündem G: 27 Haz 2020 - 16:27

Sokakta yoğurt kovalarıyla ünlü bateristlere taş çıkarttı

Kadıköy’de elinde bagetleri, önünde yoğurt kovalarıyla müzik yapan bir çocuk sokaktan geçenleri ritimleriyle mest etti. Sokakta ritim tutan çocuk çevrede bulunan vatandaşlardan büyük beğeni aldı.
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Kadıköy’de bir çocuk cadde üzerinde eline bagetlerini aldı ve davul yerine yoğurt kovalarına vurarak ritim tuttu. Sokakta ritim tutan çocuk yeteneğini konuştururken etrafta bulunanları müziğiyle mest etti ve harçlığını çıkarttı. Yoğurt kovaları ve kaldırıma vurarak ritim tutan minik çocuk ünlü bateristlere taş çıkartırken, caddeden geçen vatandaşlardan tam not aldı. Ritim tutma anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan ritim tutan gencin önünde bulunan kumbarasına para koyan vatandaşlar, "Güzel bir yeteneği var, keşfedilmesi lazım" diye konuştu.

27 Haz 2020 - 11:26 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Cafer Güneş - Yoğurt kovası bile çoğu sanatçıyım diye geçinenlerden daha iyi ses çıkarıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Haziran 13:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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