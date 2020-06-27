Boş şişelere dezenfektan doldurdular

Alınan bilgiye göre İzmit Bekirdere Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda belediye tarafından vatandaşların kullanımı için sokakta bırakılan dezenfekte makinesi yanına gelen bazı şahıslar, yanlarında bulunan şişelere dezenfaktan doldurmaya başladı. Durumu farkeden bölge sakinleri hemen olaya müdahale etti. Yanlarında getirdikleri boş şişelere dezenfektan dolduran şahıslar daha sonra olay yerine geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı. Vatandaşın polise ihbarda bulunması üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı.