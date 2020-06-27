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27 Haz 2020 - 11:51- Asayiş G: 27 Haz 2020 - 11:58

Boş şişelere dezenfektan doldurdular

İzmit Bekirdere Mahallesinde belediye ekipleri tarafından vatandaşların kullanımı için sokağa bırakılan dezenfektan makinesinden boş şişelere dezenfektan dolduran şahıslar olay yerinden kaçtı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Bekirdere Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda belediye tarafından vatandaşların kullanımı için sokakta bırakılan dezenfekte makinesi yanına gelen bazı şahıslar, yanlarında bulunan şişelere dezenfaktan doldurmaya başladı. Durumu farkeden bölge sakinleri hemen olaya müdahale etti. Yanlarında getirdikleri boş şişelere dezenfektan dolduran şahıslar daha sonra olay yerine geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı. Vatandaşın polise ihbarda bulunması üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı.

27 Haz 2020 - 11:51 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Kara pençe lakabı Kara - O kadarınada pes yazıklar olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Haziran 12:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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