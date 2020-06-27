Akaryakıtta çifte indirim!

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD'de ham petrol stokları ve üretimin yükselmesi küresel piyasada arz fazlası endişeleri oluştururken, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı da artırıyor. Kısıtlama kararlarıyla toparlanmaya başlayan ve bir ara 42 dolara kadar çıkan Bren petrolün varili hafta ortasında 40 doların altına gerileyince, uluslararası piyasalardaki petrolün ton fiyatında da yüzde 8'den fazla düşüş yaşandı. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde ilk indirim ise iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden benzine geldi. Benzin fiyatlarında 25 Haziran'da 22 kuruşluk indirim gerçekleşti.
YENİ İNDİRİMİN KAPISI ARALANDI
Söz konusu indirimin ardından uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatında devam eden düşüş yeni bir indirimin kapısını daha araladı. Perşembeden cumaya gerçekleşen indirimler sonrası benzinin tonu 377 dolardan 364 dolara gerilerken, motorinin ton fiyatı ise 351 dolardan 346 dolara indi.
BENZİN VE MOTORİNE YANSITILACAK
Ton fiyatlarında yaşanan indirim sonrası iç piyasadaki benzin ve motorin için indirim gündeme geldi. 30 Haziran Salı günü pompa fiyatlarına yansıması beklenen indirimlerin benzinde 12 kuruş, motorinde ise 17 kuruş şeklinde olacağı öngörülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
erol demirbek - ne kadar ciddiyetsiz zamlar- indirimler petrol fiyatı oynamıyor ama 2 gün zam -3. gün indirim bunun bir mantığı var mı ? halk oyalanıyor gazeteye haber çıkıyor . komik
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.