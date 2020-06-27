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27 Haz 2020 - 12:22- Gündem G: 27 Haz 2020 - 16:37

Akaryakıtta çifte indirim!

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından uluslararası piyasalarda benzinin tonunda yaşanan düşüş sonrası dün iç piyasadaki benzin fiyatlarına gelen 22 kuruşluk indirimin ardından yeni bir indirim daha geliyor. Bu sefer motorinde de gerçekleşmesi planlanan indirimler çerçevesinde motorinde 17 kuruş, benzin de ise 12 kuruş indirim bekleniyor. İndirimli fiyatlar 30 Haziran Salı günü pompaya yansıtılacak.
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Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD'de ham petrol stokları ve üretimin yükselmesi küresel piyasada arz fazlası endişeleri oluştururken, fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı da artırıyor. Kısıtlama kararlarıyla toparlanmaya başlayan ve bir ara 42 dolara kadar çıkan Bren petrolün varili hafta ortasında 40 doların altına gerileyince, uluslararası piyasalardaki petrolün ton fiyatında da yüzde 8'den fazla düşüş yaşandı. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde ilk indirim ise iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden benzine geldi. Benzin fiyatlarında 25 Haziran'da 22 kuruşluk indirim gerçekleşti.

YENİ İNDİRİMİN KAPISI ARALANDI

Söz konusu indirimin ardından uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatında devam eden düşüş yeni bir indirimin kapısını daha araladı. Perşembeden cumaya gerçekleşen indirimler sonrası benzinin tonu 377 dolardan 364 dolara gerilerken, motorinin ton fiyatı ise 351 dolardan 346 dolara indi.

BENZİN VE MOTORİNE YANSITILACAK

Ton fiyatlarında yaşanan indirim sonrası iç piyasadaki benzin ve motorin için indirim gündeme geldi. 30 Haziran Salı günü pompa fiyatlarına yansıması beklenen indirimlerin benzinde 12 kuruş, motorinde ise 17 kuruş şeklinde olacağı öngörülüyor.

27 Haz 2020 - 12:22 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

erol demirbek - ne kadar ciddiyetsiz zamlar- indirimler petrol fiyatı oynamıyor ama 2 gün zam -3. gün indirim bunun bir mantığı var mı ? halk oyalanıyor gazeteye haber çıkıyor . komik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Haziran 14:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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