Karamürsel Dereköy Mahallesinde 2 öğrencinin YKS'nin birinci oturumuna geç kaldıklarını farkeden Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlI ekipler, öğrencileri ekip aracına alarak tam zamanında sınava gireceği okula yetiştirdi. Karamürsel 4 Temmuz Mahallesinde bulunan Kız Mesleki Teknik Lisesinde sınava girecek olan bir öğrencinin de kimliğini unuttuğunu fark eden polis ekipleri, öğrencinin kimliğini temin ederek sınava girebilmesine yardımcı oldu. Mağduriyetleri giderilen öğrenciler polis ekiplerine teşekkür ederek sınavlarına girdi.