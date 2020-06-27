Karamürsel Dereköy Mahallesinde 2 öğrencinin YKS'nin birinci oturumuna geç kaldıklarını farkeden Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlI ekipler, öğrencileri ekip aracına alarak tam zamanında sınava gireceği okula yetiştirdi. Karamürsel 4 Temmuz Mahallesinde bulunan Kız Mesleki Teknik Lisesinde sınava girecek olan bir öğrencinin de kimliğini unuttuğunu fark eden polis ekipleri, öğrencinin kimliğini temin ederek sınava girebilmesine yardımcı oldu. Mağduriyetleri giderilen öğrenciler polis ekiplerine teşekkür ederek sınavlarına girdi.
27 Haz 2020 - 12:57- Gündem Güncelleme: 27 Haz 2020 - 13:01
Polis memuru 2 öğrenciyi sınava yetiştirdi
Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, YKS'nin birinci oturumuna geç kalan 2 öğrenciyi ekip otosu ile sınava yetiştirirken kimliğini unutan bir öğrencinin de kimliğini temin ederek sınava girmesini sağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Salter - Polislere teşekkürler..
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.