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27 Haz 2020 - 13:05- Eğitim G: 27 Haz 2020 - 13:09

TED öğrencisi koronavirüse karşı cihazın yazılımını geliştirdi!

TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BİYP) 9.sınıf öğrencisi Murat Mert Fırat genç girişimcilerle birlikte korona virüsten arındıran cihazın yazılımını geliştirdi.
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Dünyada covid-19 salgını başladığı andan itibaren çalışmalarına başlayan MMS Marmara Makina Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından, UV-C ışınları kullanılarak korona virüsü temizleyebilen cihazlar geliştirildi. Kocaeli Üniversitesinin öğretim üyelerinin görüşleri alınarak ve Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın desteğiyle üretim aşamasına gelen cihazların pek çok alanda kullanılması planlanıyor.

 VİRÜS VE BAKTERİLERİ YOK ETME ÖZELLİĞİ

Bir grup genç girişimci tarafından tasarlanan bu cihazların yazılımı TED Kocaeli Koleji Bilim İnsanı Yetiştirme Programı 9. sınıf öğrencisi Murat Mert Fırat tarafından geliştirildi. HNT 1921 adı verilen cihaz, tünel içinden geçen ürünleri UV-C ışınlarına maruz bırakarak 6-8 saniyede dezenfekte ediyor. Market, restoran, eczane, kargo firmaları gibi yerlerde kullanılabilecek bu cihaz, ambalajlı veya ambalajsız ürünleri her türlü virüs, mantar küf ve sporlardan arındırıyor. Ayrıca, HNT 1935 adı verilen cihaz, havada asılı duran virüs ve bakterileri yok etme özelliğine sahip. AVM, eğitim kurumları, toplu taşıma araçları spor tesisleri gibi insan trafiğinin yoğun olduğu kapalı alanlar için kullanıma sunuluyor. HNT 1921 Tünel-K modeli ise Kızılay tarafından üretilen maskelerin dezenfeksiyonu amacıyla şimdiden kullanılmaya başlandı.

27 Haz 2020 - 13:05 - Eğitim

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