Hürriyet öğrencileri YKS öncesi yalnız bırakmadı

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz hafta yapılan LGS sınavında olduğu gibi bu hafta sonu düzenlenen YKS 1. Oturum öncesi de öğrenci ve velilerini yalnız bırakmadı. İzmit’te sınav gerçekleştirilecek okullara sabahın ilk ışıklarıyla birlikte stant kuran İzmit Belediyesi ekipleri, sınava girecek olan 15 bin 331 öğrencinin tamamına maske, kalem seti ve su dağıttı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de LGS sınavında olduğu gibi YKS’de de öğrenci ve ailelerin yanında olarak, onların heyecanına ortak oldu.
30 BİN SU 60 BİN MASKE DAĞITILDI
İzmit Belediyesi ekipleri, sınav öncesi öğrenci ve velilerine toplam 30 bin adet su ve 60 bin maske dağıtırken sınav sırasında okulların dışında bekleyen velilere de yiyecek ve içecek ikram etti. Sınavın gerçekleştirildiği okulları ziyaret eden Başkan Hürriyet, çocukları sınavdayken okul dışında bekleyen velilerin heyecanına ortak olarak öğrenciler için başarı dilediğinde bulundu. İzmit Belediyesi ekipleri, yarın yapılacak YKS 2. Oturum sınavı öncesi de tüm okullarda hazır bulunarak öğrenci ve velileri yalnız bırakmayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
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izmitli - Ya siyaset yapmıyorum ama gerçekten bu bu CHP varya bu CHP diye topluma CHP yi öcü gibi gösterenlerden sonra Türkiye'nin en başarılı 10 belediye başkanının ilk 7 kişisinin CHPli belediye başkanlarından olması ve başarılı olmaları yıllarca birilerince kandırıldığımızın kanıtı Tebrik ederim FATMA HANIM bir zamanlar herkese tepeden bakan kibir abidesi zengin belediye başkanlarından sonra umut oldunuz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.