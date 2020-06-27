PCR testi ücreti belli oldu!

Edinilen bilgiye göre yurt dışına çıkışlarda gidilecek ülke tarafından PCR testi istenmesi halinde, isteyen kişinin söz konusu testi yaptırması mümkün olacak. Buna göre yurt dışına çıkmak için gideceği ülke tarafından PCR testi istenmesi sebebi ile test yaptırmak isteyen vatandaşlar, uçak bileti ve varsa görev kağıdını dilekçesine ekleyerek yetkili laboratuvarlara başvurabilecekler.

PCR testine girecek vatandaşlar için ise yetkili laboratuvar listesi; https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html linkinden paylaşıldı.

Görevli olarak yurt dışına çıkacak olan kamu görevlilerinden ücret alınmazken, testi kendi isteğine bağlı yaptıracak sivil vatandaşlardan test ücreti olarak 110 TL talep edilecek.

Ücret, “Yurt dışına çıkış - PCR Testi” konusu ile 110 TL aşağıdaki hesap bilgileri olan İBAN numarasına yatırılarak makbuz sağlık tesisine teslim edilecek.

Sağlık Tesisi Tarafından İstenecek Belgeler:

1. Varsa görev belgesi ve dilekçesi (ücret alınmaz, dekont istenmez)

2. Yurt dışı uçak bileti,

3. Aşağıda yer alan IBAN numaralı hesaba 110 TL yatırıldığına dair dekont.

Alıcı: Halk Sağlık Genel Müdürlüğü

Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan

TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41 IBAN Nolu Hesabı

Yurt dışına çıkışlarda gideceği ülke tarafından PCR testi istenen vatandaşlara yapılacak test işlemleri hakkında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Web Sitesinden “ https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yurt-disi-cikislarinda-test-islemleri.html ” adresinden bilgi alınabilecek.