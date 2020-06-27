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27 Haz 2020 - 14:42- Gündem G: 27 Haz 2020 - 14:49

Başhekim Güneş görüntülere isyan etti!

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş, sosyal mesafenin ihlal edildiği görüntüleri paylaşıp, "Ben koronavirüs olsam bu tablo karşısında sevinç çığlıkları atar, oynar zıplar, sarmaş dolaş olurdum bu insanlarla! Ne zaman ders alacağız?" dedi.
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Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği fotoğraflara isyan etti. Sosyal medyasından tepkisini dile getiren Güneş, "Ben koronavirüs olsam bu tablo karşısında sevinç çığlıkları atar, oynar zıplar, sarmaş dolaş olurdum bu insanlarla! Ne zaman ders alacağız? Yoğun bakımlarda bizim veya yakınlarımızın anne-babamızın boğazına tüpler takıldığında mı? Yoksa o ateş bizi de yakınca mı? Burası İzmit Antıkkapı parkı. Ve klasik genç kardeşlerimizin manzarası yoksa biz sağlık çalışanları, kurumlar, bakanlık, boşuna mı mücadele ediyor?!! Yapılan uyarılar masal veya bir hikaye gibi mi algılanıyor! Lütfen verilen emeklere biraz saygı" ifadelerini kullandı.

27 Haz 2020 - 14:42 - Gündem

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