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27 Haz 2020 - 15:01- Siyaset G: 27 Haz 2020 - 15:03

Yıldızlı: 99. yaşın kutlu olsun Cumhuriyet’in İzmit’i

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, 28 Haziran İzmit’in Kurtuluş Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, 28 Haziran İzmit’in Kurtuluş Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919’da Samsun’da yaktığı meşale İzmit’e ulaştığında halkımız Anadolu’nun dört bir yanında olduğu gibi vatan uğruna gövdesini siper etti. Bahçecik’te Kara Fatma, İzmit’te Yahya Kaptan, İpsiz Recep ve daha nice Kurutuluş Savaşı kahramanı Kocaeli kuvvetlerinin başına geçti.

Başkomutan Mustafa Kemal’in emri ile bu kentte emsali görülmemiş bir bağımsızlık mücadelesi verildi. Tarihler 28 Haziran 1921’i gösterdiğinde düşman işgalinde kurtulmuş olan İzmit yeniden doğdu.  İzmit’in bu mücadeledeki yeri sadece kentin geri kazanılması ile sınırlı kalmadı; ülkemizin yönetim sisteminin, Cumhuriyet’in temelleri de burada atıldı. İzmit’in yeniden kazanılmasının ardından 16 Ocak 1923’te Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk kente gelerek dönemin gazetecileri ile bir toplantı düzenlemiş ve ilk kez burada Cumhuriyet’i ilan edeceğini, halkın kendi kendini yönetme şeklinin ülkemizin yönetim sistemi olması gerektiğini müjdelemiştir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, bugüne dek vatanı canı pahasına savunan tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 99. yaşın kutlu olsun Cumhuriyet’in İzmit’i.”

27 Haz 2020 - 15:01 - Siyaset

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