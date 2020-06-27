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27 Haz 2020 - 15:02- Spor G: 27 Haz 2020 - 15:04

TAHAminatör: Merih ile gurur duyuyorum

Kocaelispor’un Tahaminatör lakaplı stoperi Taha Batuhan Yayıkçı, Fenerbahçe alt yapısında oynarken takım arkadaşı olan Merih Demiral’ı başarısından ötürü kutladı ve “Onunlar gurur duyuyoruz” diye konuştu

Erdem ÖVÜÇ
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Hayatını Şule Hanım ile birleştiren, Kocaelispor’un çiçeği burnunda damadı Taha Batuhan Yayıkçı sorularımıza samimi yanıtlar verdi. Evliliği ile ilgili sözlerine başlayan başarılı futbolcu şu ifadelere yer verdi. Eşim ile birlikte 6 yıldır birlikteydik ve evliliğin zamanının geldiğini düşündük. Allah nasip etti. Evlilik güzel bir duygu… Daha yeni başladık. Çok şükür mutluyuz.Eşim aşçı. Çok güzel yemekler yapıyor. Ancak çok dikkat etmeliyim.

LAYIK OLABİLİYORSAM NE MUTLU BANA

Yaklaşık 3 aydır futboldan uzak kaldık. Sürekli evdeydik. Lige devam kararı verildi. İnşallah şampiyonluğumuzu saha içinde elde edeceğiz. Kocaelispor’da bir lakabım oldu. Bana “Tahaminatör” diyorlar. Haberini okuyunca çok hoşuma gitti. Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum. Sizlere, bu şehre layık olabiliyorsam ne mutlu bana.

HİKAYESİ İLE GENÇLERE ÖRNEK OLUYOR

Babamın futbolcu geçmişi var. Beşiktaş A2 takımında da oynadı. Benim de futbolcu olmamı çok istiyordu. Elimden ilk o tuttu. Ben de futbola çok sevdalıydım. Fenerbahçe alt yapısında oynarken Merih Demiral benim kardeşim gibiydi. Geldiği nokta gurur verici. İnanılmaz bir başarı elde etti. Kimse ondan böyle bir başarı beklemezdi ama o herkesi yanılttı. Talihsiz bir sakatlık geçirdi. İyileşmesine çok az kaldı. Hikayesi ile gençlere de çok güzel bir örnek olan Merih kardeşim inşallah eskisinden çok daha güçlü dönecek ve bizleri gururlandırmaya devam edecek.

TARAFTARIMIZLA KUTLAMAK İSTİYORUZ

Kocaelispor’a geldiğimizde bize “Burada yaşayacağınız şampiyonluğu başka hiçbir yerde yaşayamazsınız” demişlerdi. Bu konuda hevesimiz fazlası ile var. Nasıl izin alınır bilemiyorum ama şampiyonluğumuzu taraftarımızla kutlamayı çok istiyorum. Bakalım süreç bize ne gösterecek.

İŞİME BAKIYORUM

Transfer teklifleri için arayanlar oluyor, kulağıma kimi şeyler geliyor ama benim Kocaelispor’da 1 yıl daha sözleşmem var. Kocaelispor’un futbolcusu olmaktan gurur duyuyorum. İlla ki bu tür haberler çıkacaktır. Ama ben işime bakıyorum. Kocaelispor formasını terlettiğim sürece elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin bir şüphesi olmasın.

27 Haz 2020 - 15:02 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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