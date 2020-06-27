Ağra’dan gençlere file !..

Kartepe Kulüpler Birliği yönetimi ve başkan Mevlüt Ağra, Tepetarla Mahallesi’ni ziyaret etti. Ağra, Acısu’da bulunan gençlerle sohbet ederken, sahanın durumu hakkında bilgi aldı ve eksikleri not ederken, kale filesi armağan etti. Mahalle gençlerinin spor yaptığı doğal çim sahayı gezen Ağra, ayrıca gençleri spor konusunda bilgilendirdi. Ağra ziyarette “İlçemizde spor yapamayan genç kardeşlerimiz kalmayacak” dedi.