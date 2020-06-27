Başkan Gülen, Rektör Aslan’dan destek istedi

Lig hazırlıklarını kendi tesislerinde özel şekilde sürdüren 3.Lig 3.Grup temsilcisi Darıca Gençlerbirliği’nin Başkanı Arif Gülen, bölge nisanlarıyla fikir alış verişlerini sürdürüyor. Başkan Gülen, kulübün Genel Koordinatörü Uğur Kılıç ile birlikte Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan'ı ziyaret etti. Gülen ziyarette, bölge sporunun son durumunu konuştu. Darıca G.B.’nin sportf durumunun yanı sıra, projeler hakkında bilgilendirmede bulunan Gülen, liglerin başlamasının ardından Aslan’ı Darıca G.B. maçlarına davet etti. Rektör Aslan da davete olumlu yanıt verdi ve teşekkürlerini iletti.