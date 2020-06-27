Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde ilimizi temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün “Bay şampiyon” olarak bilinen teknik direktörü Hasan Alemdar eski öğrencisi Fatih Saral’ı eğitime katkılarından ötürü kutladı ve şu açıklamayı yaptı: Bazı şeyler olmasa da olur, ama eğitim olmazsa olmaz. Gölcük İmam hatip Lisesi’nden değerli öğrencim ve okul takımından sporcum Fatih Saral'ı eğitime verdiği büyük önem ve destek için tebrik ediyorum. Değerli eğitimcim Fatih Saral, kurucusu olduğu Özel Göktuğ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni Gölcük ilçemize kazandırdı. Bu bilgi yuvasından ülkemize faydalı nice öğrencilerin yetişeceğini temenni ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Değerli öğrencim ve hocam Fatih Saral’ı yürekten kutluyorum.
27 Haz 2020 - 15:04- Spor Güncelleme: 27 Haz 2020 - 15:08
Hasan Alemdar’dan eski sporcusuna kutlama
Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde ilimizi temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün “Bay şampiyon” olarak bilinen teknik direktörü Hasan Alemdar eski öğrencisi Fatih Saral’ı eğitime katkılarından ötürü kutladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.