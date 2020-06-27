Hasan Alemdar’dan eski sporcusuna kutlama

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde ilimizi temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün “Bay şampiyon” olarak bilinen teknik direktörü Hasan Alemdar eski öğrencisi Fatih Saral’ı eğitime katkılarından ötürü kutladı ve şu açıklamayı yaptı: Bazı şeyler olmasa da olur, ama eğitim olmazsa olmaz. Gölcük İmam hatip Lisesi’nden değerli öğrencim ve okul takımından sporcum Fatih Saral'ı eğitime verdiği büyük önem ve destek için tebrik ediyorum. Değerli eğitimcim Fatih Saral, kurucusu olduğu Özel Göktuğ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni Gölcük ilçemize kazandırdı. Bu bilgi yuvasından ülkemize faydalı nice öğrencilerin yetişeceğini temenni ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Değerli öğrencim ve hocam Fatih Saral’ı yürekten kutluyorum.