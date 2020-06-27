Elinizi vicdanınıza koyun bu BAL tat veremeyecek

Spor Toto BAL 10. Grup’ta mücadele eden Kullarspor da, üç haftadır 30 derece sıcaklıkta ve yüksek nem oranlarında çalışmalarına devam ediyor. Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş, bu duruma siyan ederek “Birileri klimalı makam odalarında serinlerken, biz hala karar bekliyoruz. Tamam mı, devam mı, endişeler taşıyoruz. Elinizi vicdanınıza koyun ve artık kesin karar verin. İnsanların alın teri ile oynamayın” derken, TFF’nin ‘devam’ kararına rağmen BAL’da oynama imkânı nedeyse yok.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.