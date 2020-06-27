Şampiyonluğumuzu yine Fethiye’de kutlayacağız !..

Kentimiz en önemli markası Kocaelispor, 18 Temmuz’da deplasmanda Fatsa Belediyespor karşılaşmasının ardından 3. Lig 2. Grup’ta sürdürdüğü liderliğini saha içinde rakiplerini devirip şampiyonlukla taçlandırmak istiyor. Bütün kent temmuzun üçüncü haftasındaki maçı beklerken, İzmit Belediyesi olası şampiyonluk halinde kutlamaların adresi olan Fethiye Caddesi’ni Yeşil Siyah bayraklarla donattı.
BAŞKANI DA HEYECAN KAPLADI
Fanatik Kocaelisporlu, okul yıllarından beri maç tribünden Kocaelispor’a destek veren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi’ne asılan bayraklarla şampiyonluk heyecanına şimdiden girmeye başladı. Devam edeceği belirtilen ligde Kocaelispor’un kazanıp, Turgutluspor’un puan kaybetmesi durumunda Kocaelispor şampiyonluğunu ilan edecek.
KUTLAYALIM FETHİYE’DE
Kocaeli Stadı’ndaki hiçbir maçı kaçırmayarak, Kocaelispor sevgisini ve duygusunu her fırsatta dile getiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “En başından beri, ‘Şampiyonluk gelsin bu sene, kutlayalım Fethiye’de’ diyoruz. Biz şampiyonluğa en başından beri inanıyoruz. İnşallah o şampiyonluğumuzu, Yeşil Siyaha boyanmış bayraklar altında Fethiye Caddesi’nde tüm kent olarak coşkuyla kutlayacağız” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.