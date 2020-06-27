Ö.Faruk Uzuner: İnşallah kimseye bir şey olmaz

Genç teknik adam karara saygı duymaktan başka çareleri bulunmadığını belirtti ve şu şekilde konuştu: Nihayet TFF’den karar çıktı. Şimdi herkes kendi başının çaresine bakacak. İnsanların farklı farklı teoriler ve senaryolar ürettiği, kaoslarla dolu geçen süreç bizleri gerçekten çok yordu. Dedikodular ortadan kalktı ve ligler oynanmaya devam edecek. Karara saygı duymaktan başka bir şey elimizden gelmez.
HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIKTIR
Bu kararın ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu zaman ile göreceğiz. Kendi işimize en iyi şekilde odaklanmalıyız. Takımımızı ilk maça kadar en iyi şekilde hazırlayıp üst üste alacağımız puanlarla sıkıntılı bölgeden bir an önce uzaklaşmak istiyoruz. Umarım bu süreçte kimse zarar görmez… Çünkü her şeyin başı sağlıktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.