Gizem ve Cem’in en mutlu günü

İlimizin başarılı stoperlerinden, Kocaelispor, Doğantepespor Derince Belediyespor ve Demirspor’da forma giyen Cem Demir, hayatını Gizem Hanım ile birleştirdi. Hediye – Vadi Demir çiftinin 26 yaşındaki oğulları Cem ile Güler – Nebil Salis’in 24 yaşındaki kızları Gizem Hanım, ömür boyu bir yastığa baş koyacakları için büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Yetenekli futbolcu Cem Demir “Gizem Hanım’ı ilk gördüğüm an tutuldum. O gün bugündür aynı heyecanı yaşıyorum. İyi ki hayatıma girdi, iyi ki benim eşim oldu” derken, cemiyet kutlaması yapan tüm eş dost ve akrabalara teşekkür etti.