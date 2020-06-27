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27 Haz 2020 - 15:09- Spor G: 27 Haz 2020 - 15:10

Gizem ve Cem’in en mutlu günü

İlimizin başarılı stoperlerinden, Kocaelispor, Doğantepespor Derince Belediyespor ve Demirspor’da forma giyen Cem Demir, hayatını Gizem Hanım ile birleştirdi.
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İlimizin başarılı stoperlerinden, Kocaelispor, Doğantepespor Derince Belediyespor ve Demirspor’da forma giyen Cem Demir, hayatını Gizem Hanım ile birleştirdi. Hediye – Vadi Demir çiftinin 26 yaşındaki oğulları Cem ile Güler – Nebil Salis’in 24 yaşındaki kızları Gizem Hanım, ömür boyu bir yastığa baş koyacakları için büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Yetenekli futbolcu Cem Demir “Gizem Hanım’ı ilk gördüğüm an tutuldum. O gün bugündür aynı heyecanı yaşıyorum. İyi ki hayatıma girdi, iyi ki benim eşim oldu” derken, cemiyet kutlaması yapan tüm eş dost ve akrabalara teşekkür etti.

 

27 Haz 2020 - 15:09 - Spor

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