Gizem ve Cem’in en mutlu günü

İlimizin başarılı stoperlerinden, Kocaelispor, Doğantepespor Derince Belediyespor ve Demirspor’da forma giyen Cem Demir, hayatını Gizem Hanım ile birleştirdi. Hediye – Vadi Demir çiftinin 26 yaşındaki oğulları Cem ile Güler – Nebil Salis’in 24 yaşındaki kızları Gizem Hanım, ömür boyu bir yastığa baş koyacakları için büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Yetenekli futbolcu Cem Demir “Gizem Hanım’ı ilk gördüğüm an tutuldum. O gün bugündür aynı heyecanı yaşıyorum. İyi ki hayatıma girdi, iyi ki benim eşim oldu” derken, cemiyet kutlaması yapan tüm eş dost ve akrabalara teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.