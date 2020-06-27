Yazın gözlerimize zarar veren 8 hatalı alışkanlık

Covid-19 salgını nedeniyle evlerde durdurduğumuz süreçte güneşten de uzak kaldık. Ancak artık açık havada vakit geçirebildiğimiz şu günlerde gözlerimizi güneşin olumsuz etkilerinden korumamız şart. Gözümüzün pek çok dokusu ultraviyole ışınlarından zarar görme potansiyeline sahip ve eğer gözlerimizi güneşten korumazsak ultraviyole ışınlarının keskin görmemizi sağlayan hücrelerde yarattığı hasar, tedavisi mümkün olmayan görme kaybına neden olabiliyor.

1-Güneşe doğrudan bakmak

“Kısa süreli dahi olsa güneşe hiçbir zaman doğrudan bakmayın” uyarısında bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Baca bunun nedenini şöyle açıkladı:

"Güneşe korunmasız bir şekilde bakmak gözün ön dokularında ciddi hasarlar oluşturabiliyor. Bunun sonucunda gözde kornea yanığı ve sarı noktada kalıcı hasar gibi önemli sorunlar oluşabiliyor."

2-10:00-16:00 saatlerine dikkat etmemek

Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkmayın. Buna mecbursanız güneş gözlüğü kullanmayı asla ihmal etmeyin. Aksi halde güneşin zararlı ışınları kornea yanığından katarakta, sarı nokta hastalığından konjonktiva hasarına kadar pek çok ciddi tablolara neden olabiliyor.

Yapılan bir çalışma; kornea yanığının en çok sabah 08.00-10.00 ve öğlen 14.00-16.00 saatleri arasında oluştuğunu ortaya koydu.

3-Kaliteyi değil, trend olanı tercih etmek

Kalitesiz gözlükler ışığı kesip göz bebeğinin büyümesine, bunun sonucunda gözlerin ultraviyole ışınlarına normalden daha fazla maruz kalmalarına yol açıyor. Dolayısıyla kalitesiz güneş gözlükleri fayda sağlamadıkları gibi gözlerde katarakt oluşumunun hızlanması, kornea yanığı, konjonktiva hasarı ve makula enfeksiyonu gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Güneş gözlüğü seçerken dikkat etmeniz gereken şey bu yaz trend olup olmadığı değil, kalitesidir. Göz sağlığınız için sertifikası olmayan gözlüğü asla kullanmayın.

4-Açık renk gözlük camı kullanmak

Güneş gözlüğü göz ile çevresini tamamen kapatan özelliğe sahip olmalı. Dikkat etmeniz gereken bir başka nokta da gözlük camının rengi. Çok koyu renk camlı gözlükleri tercih etmenizde fayda var. Çünkü koyu renkli camlar yoğun güneşte ışık hassasiyetiniz varsa daha fazla konfor sağlamalarının yanı sıra renk ve kontrast algısını da bozmuyorlar.

5- "Hava nasıl olsa bulutlu" demek

“Hava bulutlu, güneş gözlüğü takmama gerek yok” diye düşünmeyin. Güneşin zararlı UVA ve UVB ışınları hava bulutluyken de yeryüzüne ulaşıyor. Gözlerinizi koruma altına almadığınızda gözlerde; et büyümesi, katarakt, cilt kanseri ve sarı nokra hastalığı gibi sorunlar gelişebiliyor.

Gölgede durmak, şemsiye altında olmak gözlerinizi güneşten korumak için yeterli olmadığı için güneş gözlükleriniz her zaman gözünüzde olsun.

6-Denizde, havuzda gözlük kullanmamak

Gözlük kullanmaya deniz ve havuzda da devam etmelisiniz, çünkü göze direkt gelen ışınlar dışında, sudan yansıyan ışınlarla bu miktar katlanarak artıyor.

Bunun sonucunda gözlerde ışık hassasiyeti, alerjik reaksiyonlar ve kornea yanığı gibi sorunlar gelişebiliyor. Deniz gözlüklerinin UV korumalı olanlarını tercih etmenizde fayda var.

7-Kontakt lenslerle suya girmek

Lens varken göze su temas etmemeli çünkü lens suyu içine hapsediyor. Deniz suyu gözlerde enfeksiyona, havuz suyu ise kimyasal konjonktivite neden oluyor. Dolayısıyla lens takıyorsanız mutlaka deniz gözlüğü kullanın.

8- “Araçta korunmama gerek yok” demek

Beyaz renkli araç camları UVB ışınlarını büyük oranda önleseler de UVA ışınlarını geçiriyorlar. Bu nedenle araç kullanırken de gözlerinizi güneşten korumaya devam etmelisiniz. UVA ışınlarının uzun vadede yaşlandırıcı etkisi olduğu unutmayın. Tıpkı cildimiz gibi gözlerimiz de zamanla yaşlanıyor. Gerekli önlemleri almazsak, gözlerimizin yaşlanma hızı daha da artıyor.

Güneş göze verdiği zararlar nelerdir?

Göz alerjisi, göz yüzeyinde yanıklar, konjonktivada dejenerasyon, sarı noktada hasar oluşumu, katarakt, göz kapaklarında cilt kanseri.