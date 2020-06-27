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27 Haz 2020 - 15:19- Sağlık G: 27 Haz 2020 - 15:21

Ofiste sağlık ve hijyen için sabunla aynı etkide ıslak mendil

Islak mendil üretiminde lider şirket Sapro, sabun etkisinde hijyen sunan ürünleriyle dikkat çekiyor
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Normalleşme sürecine geçişle pandemi nedeniyle bir süredir evlerinden çalışan profesyoneller ofislere dönmeye başladı. Sağlık konusunda en yüksek tedbirleri alarak hareket etmemizi gerektiren bu günlerde çalışanların iş yerlerinde de kişisel temizlik ve hijyenlerini korumaları büyük önem taşıyor. AB standartlarında gerçekleştirdiği ıslak mendil üretimiyle hijyen ve temizlik konusunda tüketicilere güvence sağlayan Sapro, kişisel bakıma yönelik ürünleriyle ofislere geri dönen çalışanlar için etkin çözümler sunuyor.

Güvenli ve huzurlu çalışma imkanı

Ürünlerini 65’ten fazla ülkeye ihraç eden ve özel markalı ıslak mendil üretiminde Avrupa’nın sayılı şirketlerinden olan Sapro, kişisel hijyen ve temizlik konusundaki ürünleriyle iş yerlerine geri dönen çalışanlara hijyen ve temizlik konusunda etkin çözümler sunuyor. Salgın tedbirleri dolayısıyla evlerinden çalışan, normalleşme süreciyle ofislere geri dönen çalışanlar, Sapro’nun sunduğu özel markalı ıslak mendillerle, pandemi konusunda tedbiri elden bırakmadan, güven ve huzurla çalışma imkanına kavuşuyor.

Sapro, A101, BİM, Migros, Dalin, E-Bebek, Carrefour, Can Bebe, EvyBaby, Joker, File Market, Watsons, Gratis gibi Türkiye’nin dev markaları için ıslak mendil üretimine devam ederken ayrıca kendi markası olan Hops ile de pazarda yerini alıyor. Islak mendil üretiminde Avrupa Birliği kozmetik üretimi standartlarını uygulayan Sapro’nun laboratuvarlarında 100’den fazla parametre,ISO 17025 standardına uygun şekilde analiz ediliyor.

Sabun etkisinde, gerçek temizlik

Ürünlerinde kullandığı temizleyici ajanlar ile sabunla aynı etkiyi oluşturan ıslak mendiller üreten Sapro, bu özellik ile su ve sabunun olmadığı her ortamda kullanılabilen ürünler sunarak gerçek temizlik sağlıyor. Sapro’nunantibakteriyel ve dezenfektan grubunda yer alan ıslak mendilleri ise ıslak mendilin yarattığı etkiye ilave olarak bakteri, virüs ve mantarları yüzde 99.9 oranında öldürüyor.

Salgın etkilerinin halen görüldüğü ve adım adım normalleşmeye geçmeye başladığımız bu günlerde çalışanları dikkatli olmaya çağıran marka, kullanıcıların ıslak mendillerini her an yanlarında taşımalarını, sabun etkisinde, gerçek temizlik sağlayan Sapro üretimli ıslak mendilleri özellikle tercih etmelerini belirtiyor.

27 Haz 2020 - 15:19 - Sağlık

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