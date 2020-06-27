Türkkan, Kandıra’yı meclise taşıdı

Kandıra’da Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) tarafından yapılacak olan rüzgar enerji santralleriyle (RES) ilgili 24 Haziran’da Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapıldı. Türkkan tarafından yapılan açıklamaya göre bu toplantıya katılanlara yalnızca enerji iletim hatlarıyla ilgili bilgi verildi, rüzgar türbininin etkileri, kaç adet ağaç kesileceği gibi konular adeta saklı kaldı.

YASALARA AYKIRI

Bazı vatandaşların verdiği bilgiye göre; Bağırganlı-Hacımazlı bölgesinde ÇED toplantısı yapılmadan önce çalışmalar başlatıldı, ayrıca bazı iletim hatlarının betonlarının vatandaşların arsasına döküldüğü, kamulaştırma yapmadan böyle bir işlemin yapılmasının da yasalara aykırı olduğu Kandıralılarca vurgulandı. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan konuyu TBMM gündemine taşıdı. Türkkan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in cevaplaması isteği ile soru önergesi verdi.

“ÇED RAPORU NE ZAMAN PAYLAŞILACAK?”

Türkkan önergesinde rüzgar türbininin etkileri, kaç adet ağaç kesileceği konularında neden bilgi verilmediği, bu bilgilerin kamuoyu ile ne zaman paylaşılacağı sorularının yanı sıra “Bağırganlı-Hacımazlı bölgesinde ÇED toplantısı tamamlanmadan önce çalışmaların başladığı doğru mudur, çalışmalara başlamak için neden toplantının bitmesi beklenmemiştir? Bakanlık tarafından herhangi bir yaptırım uygulanması düşünülmekte midir? Bazı iletim hatlarının betonlarının vatandaşların arsasına döküldüğü doğru mudur? Bu nedenle vatandaşların yaşadığı mağduriyetin nasıl giderilmesi düşünülmektedir? ÇED raporu kamuoyuyla ne zaman paylaşılacaktır, raporda çıkan sonuçlara göre çalışmaların durdurulması Bakanlık’ın gündeminde midir” sorularını yöneltti.