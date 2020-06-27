Tamyüksel: Kocaman, sözünü tutsun

İYİ Parti Kartepe İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın 31 Mart yerel seçimlerinden önce verdiği sözü hatırlatarak KHK ile kadroya alınan işçilerin 635 TL zamlarının verilmesini talep etti. Körfez Belediyesi’nin verdiği sözü tutması sonrası açıklama yapan Tamyüksel, “Sizin seçim öncesi verdiğiniz söze istinaden umutla haber bekleyen KHK ile kadroya girmiş 450 tane işçimizin içerisinden bize ulaşan taleplerini size iletiyoruz” dedi.

“SİZİ ALKIŞLAYACAĞIZ”

İşçimiz bayramı bayram gibi geçirsin diyen Tamyüksel, “Bu onların da değil sizin seçimden önce verdiğiniz bir sözdü. Bakın ben sözümün arkasındayım, sadece sizin kendi verdiğiniz bu sözü tutmanız durumunda İYİ Parti Kartepe Teşkilatı olarak sizi alkışlayacağız. Tam da işçi vergi dönemine girmiş, maaşlarında kesintiler başlamışken, Kurban Bayramı’nda ibadetini yerine nasıl getireceğini düşünürken sözünüzü tutun. İşçimiz sizin sayenizde bayramı bayram gibi geçirsin” dedi.