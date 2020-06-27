Gündoğdu’dan Karayolları Genel Müdürü’ne ziyaret

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatı ile Kocaeli için çok önemli olan Kuzey Marmara Otoyolu, Kandıra Yolu, Körfez Limanı bağlantı yolları gibi konuları görüşmek üzere Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıda Kocaeli’nin ulaşım ağına nefes aldıracak projelerin hız kesmeden hayata geçirileceğinin altı çizildi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Ziyarette Körfez Limanı bağlantı yolları, Kandıra Yolu altyapı deplase giderleri, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatından dolayı zarar gören grup yollarının yapılması konularında görüş alışverişi yapıldı. Gündoğdu görüşmede, Kocaeli için hayati önem taşıyan bu çalışmaların hız kesmeden devam ettiği ve en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacağı bilgisini aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.