“Esnafımızı dünya pazarına açacağız”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TESK Genel Merkezi Toplantı Salonu’nda esnaf birlik ve federasyon başkanlarının katılımıyla düzenlenen Mesleki Eğitim Kurul Toplantısı’na videokonferans yöntemiyle katıldı. Bakan Pekcan toplantıda yaptığı konuşmada, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ile gerek İstişare Kurulu toplantılarında gerek diğer organizasyonlardaki görüşmelerinde, esnafın taleplerini, önerilerini, şikayetlerini aldıklarını belirterek, Ticaret Bakanlığı olarak esnafın taleplerinin takipçisi olduklarını vurguladı.

“ESNAFIMIZ ÜLKEMİZİN YAPI TAŞI”

Pekcan, Bakanlığın görev alanındaki konulara çözüm üretmeye çalıştıklarını, diğer Bakanlıkların görev alanındaki konuları ise ilgili Bakanlıklara ileterek takip ettiklerini söyledi. Esnafın kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Pekcan, “Esnafımız ülkemizin yapı taşı, Ekonomimizin kılcal damarı, birlik ve beraberliğimizin çimentosu. Bizim gözümüzde esnaf, evimizin bir üyesi, sokağımızın sönmeyen ışığı. Bu doğrultuda her zaman esnafımızdan gelen taleplere açık olduk, istişareye önem verdik, sahada da sizlerin önerilerini, taleplerini dinlemeye çözüm odaklı olmaya gayret ettik ve ediyoruz” diye konuştu.

“ESNAFIMIZI DÜNYA PAZARINA AÇACAĞIZ”

Pekcan, "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasının da esnaflara, KOBİ’lere ciddi oranda katkı sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu kampanyayla e-ticaret portalları 1,2 milyar liralık ödeme gerçekleştirdiler, 7 bin yeni istihdam oldu. Bu kampanyadan 135 bin KOBİ’miz yararlandı, hiç e-ticaret yapmamış 3 bin küçük işletmemiz de e-ticaret yapmaya başladı. Amacımız, esnaf sanatkarımızın yerel işletme olmaktan çıkarak e-ticaret imkanlarını kullanarak dünyaya açılmasına, ürünlerini dünyaya tanıtmasına, pazarlamasına ve satışını yapabilmesine destek olmak” dedi.

“HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ”

Son olarak Pekcan, “Hem esnafımızın işlerini daha büyütmesini hem ekonomimize daha fazla katkı sağlamasını hedefliyoruz, biz bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Pek çok şekilde esnafımızı dünya pazarına açacağız. Bizim için esnafımızın alın teri göz nuru, bütün dünya markalarından daha öte” ifadelerini kullandı. Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığının esnafın Bakanlığı olduğuna işaret ederek, yaptıkları çalışmaların odak noktasında esnafın ve sanatkarın işinin geliştirilmesi ve büyütmesinin yer aldığını sözlerine ekledi.