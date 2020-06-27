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27 Haz 2020 - 15:25- Ekonomi G: 27 Haz 2020 - 15:26

Benli: Tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde olacağız

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy ile bir araya geldiği toplantıda, tüm paydaşlarıyla her zaman işbirliği içinde olacaklarının altını çizdi
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Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) yönetimi ile sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin genel müdürlerinin bir araya geldiği bir toplantı düzenledi. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, SEDDK Başkanı Türker Gürsoy ve kurul üyelerinin yanı sıra TSB Yönetim Kurulu ve Yönetim Komitesi üyeleri ile Birlik üyesi şirketlerin Genel Müdürleri katıldı. Buluşmada sigortacılık ve BES’in gündemindeki sorunlar ve iki sektöründe gelişimi açısından önem taşıyan düzenlemeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

BENLİ: İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLMAYA HAZIRIZ

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, “Bugün sektörümüzün sorunlarını ve çözüm önerilerimizi konuşmak için bir araya geldik. Bu toplantıyla ilk adımlarını atacağımız çalışmaların sektörümüze orta ve uzun vadede katkı sağlayacağına eminim. SEDDK’nın banka dışı finansal sistemin büyütülmesi ve sektörümüzün bu büyüme içinde önemli pay edinmesi için etkili çalışmalar gerçekleştireceğine eminiz. Biz de tüm paydaşlarımızla birlikte ve kamu otoritesi ile işbirliği içinde aralıksız çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

GÜRSOY: ORTAK AMAÇLARI, HEDEFLERİ GÖZETECEĞİZ

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Türker Gürsoy, 20 senedir sektör içerisinde olduğunu ve sigortacılığın her kademesinde görev aldığını dile getirirken, uzun yıllardır konuşulan ve kurulması için büyük çaba gösterilen bir kurumum hayata geçmesiyle birlikte ilk başkanı olmasının büyük gururunu yaşadığının altını çizdi. “SEDDK’nın kurulması ve resmi olarak göreve başlaması sektörümüze hayırlı uğurlu olsun” diyen Gürsoy, “Önümüzde biriken çok konumuz var. Bu anlamda Türkiye Sigorta Birliği’nin varlığı ve Başkanımız Atilla Bey’in verdiği destek oldukça önemli. Bundan böyle sektörümüzü geleceğe taşıyacak konuları bir masa etrafında konuşarak, fikir alışverişinde bulunacağız” dedi.

27 Haz 2020 - 15:25 - Ekonomi

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