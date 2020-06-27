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27 Haz 2020 - 15:26- Ekonomi G: 27 Haz 2020 - 15:27

Pandemi döneminde makine kiralamaya talep yüzde 20 arttı

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, “Türkiye’de ortalama makine yaşının yani makine kullanım oranının ortalama 18 ila 20 yıl olduğunu düşünürsek yeni makine ve teknoloji yatırımı şart” dedi
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Covid-19 salgını pek çok sektörde çarkların durmasına ve üretimde ciddi daralmalara neden olurken, yaşanan nakit sıkışıklığı finansal anlamda hayatı kolaylaştıracak yeni modellerin gelişmesine neden oluyor. Özellikle bir finansman modeli var ki; pandemi döneminde talepte yüzde 20 artış yaşadı. Makine satın alma yerine kiralama esasına dayanan model Tezmaksan tarafından geliştirdi.  Bu model ile şu ana kadar 160 makinenin kiralaması yapıldı ve 11 milyon dolarlık portföy oluşturuldu. Makine tezgâhlarını yenileyenler ise 10,5 milyon doları yatırımdan, 2 milyon dolar da vergiden olmak üzere toplam 12,5 milyon dolarlık tasarrufu elde etti.

YEPYENİ BİR FİNANSMAN MODELİ

Talaşlı imalat sanayiine CNC satış, servis, teknolojik danışmanlık, finansman, yazılım ve eğitim konularında hizmet veren, Türkiye’nin lider Avrupa’nın ise beşinci büyük markası Tezmaksan, hizmetlerinin kapsamını ‘kiralama’ ile genişletti. Bir süre önce uygulamaya koyduğu ve sonuçlarını yakından takip ettiği modelin başarıya ulaşması üzerine bu taraftaki çalışmaları Tezmaksan Teknoloji Kiralama Şirketi adı altında devam ettirme kararı alan marka, Kovid-19 salgınının da etkisiyle ciddi sorunlar yaşayan Türkiye sanayisine, tasarruf ederek üretim tezgâhlarını yenileme ve daha rekabetçi olmalarını sağlayacak yepyeni bir finansman modeli sunuyor.

“NAKİT YOKSA SÜRDÜREBİLMENİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, modeli anlatmaya geçmeden önce Kovid-19 salgınının Türkiye ekonomisi ve imalat sanayisine etkisini şöyle değerlendirdi: “’Nakit kraldır’ klişesi salgında tekrar ön plana çıktı. Varlıklarınız güçlü, üretiminiz devam ediyor olsa bile nakdiniz yoksa işinizi sürdürebilmeniz mümkün değil. Türkiye gibi sermaye yeterliliği düşük, borçlanması yüksek bir ülkede nakdin ne kadar önemli olduğunu hepimiz yaşayarak görüyoruz” dedi.

“MAKİNE KULLANIM YAŞI 18 İLA 20 YIL”

“Şunu anlamalıyız ki, uluslararası ihracat pazarlarında yer almak istiyorsak yatırımlarımıza devam etmeliyiz. Türkiye, işgücü açısından eskiden ucuz bir ülkeyken Endüstri 4.0 ile birlikte daha az insanla üretime geçilmesi bizim bu avantajımızı da yok etti diyebiliriz. Dolayısıyla verimli, yeni teknoloji ve inovasyon ile rekabete hazır olma gerçeği ile karşı karşıyayız. Türkiye’de ortalama makine yaşının yani makine kullanım oranının ortalama 18 ila 20 yıl olduğunu düşünürsek yeni makine ve teknoloji yatırımı şart”

MİLYON DOLARLIK TEZGÂHI SATIN ALMA, KİRALA!

Tezgâhlarda satın alma maliyetinin 30 bin dolardan başlayıp birkaç milyon dolara kadar çıkabildiğini söyleyen Aydoğdu, “CNC işleme merkezi, CNC torna, 5 Eksen CNC işleme merkezi gibi tezgâhlar; otomotiv, beyaz eşya, medikal, havacılık, savunma sanayi, kalıp başta olmak üzere Türkiye ihracatının lokomotif sektörlerinde kullanılıyor. Kovid-19 ile derinleşen nakit sıkışıklığı, artan maliyetler ve buna karşı oluşturulan finansman destekleri ya da teşvikler ne yazık ki yetersiz” diye konuştu.

27 Haz 2020 - 15:26 - Ekonomi

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