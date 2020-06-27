Vodafone’dan ‘Geleceğe Hazır Şebeke’ ile kişiye özel hizmet

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, şebeke altyapısını yenilikçi teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor. Türkiye’de 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip olan Vodafone, şimdi de Geleceğe Hazır Şebeke ile global deneyimini Türkiye’ye taşıyarak müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda altyapı geliştirme çalışmalarına hız veren Vodafone, Geleceğe Hazır Şebeke (NextGenerationNetwork - NGN) altyapısıyla müşterileri için 10 kata kadar daha yüksek hız, daha fazla bağlantı sayısı ve daha düşük gecikme süresi sağlayacak. Vodafone, müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerine göre farklılaşan Geleceğe Hazır Şebeke ile daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunacak.

“DAHA AKILLI VE MÜŞTERİ ODAKLI”

“Teknoloji iletişimi şirketi” olma vizyonuyla faaliyet gösterdiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ThibaudRerolle, “Hayata geçirdiğimiz Geleceğe Hazır Şebeke ile mevcut mobil altyapımızı daha hızlı, daha esnek ve gecikme süresi daha düşük bir yapıya kavuşturuyoruz. Geleceğe Hazır Şebeke demek, çok daha akıllı, müşteri odaklı ve yarının ihtiyaçlarını karşılayan şebeke demek. Böylece, müşterilerimizin kullandıkları servislere yönelik geliştirilen, kişiselleştirilmiş bir mobil şebeke yapısına doğru ilerliyoruz. Bu yeni nesil yapıya müşterilerimizin sahip olduğu tüm akıllı ürün ve servisleri de dahil ederek bağlantının zenginleştirildiği bir ekosistem oluşturuyoruz. 5G’ye giden yolda Geleceğe Hazır Şebeke’nin temelini çözüme yönelik uygulamalarla kuruyoruz. Vodafone Türkiye olarak, teknolojide ilklere imza atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.