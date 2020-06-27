Vali Yavuz: Bu destanı sonsuza kadar koruyacağız

İzmit, 20 Kasım 1918’de İngilizler tarafından, 27 Ekim 1920’de de Yunanlıların da işgaline uğradı. 28 Haziran sabahı İzmit merkezinde şehir ateşe verilirken, 312 kişi ise katledilerek yakıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Anadolu’da başlayan Milli Kurtuluş Savaşı ile İzmit, 28 Haziran 1921 tarihinde işgalden kurtarıldı. Her yıl 28 Haziran’da İzmit’te kurtuluş şenlikleri düzenlenirken Vali Seddar Yavuz, kurtuluşun 99. Yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

“KENETLENEN ELLERİN TARİHİ”

Yavuz mesajında şu ifadelere yer verdi; “En değerli hazinemiz olan bu vatan toprakları, bundan 99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milletimizin vatanseverliği ve bağımsız yaşama iradesiyle yazdığı Kurtuluş destanı ile kazanılmış ve her karış toprağı şehitlerimizin asil kanları ile sulanmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda tarihin en zor dönemlerinden birini yaşayan aziz milletimiz, ordusuyla tek yürek, tek vücut olmanın verdiği güçle eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyerek, hürriyetine sahip çıkmış ve ülkemizin her köşesinde şanlı bayrağımızı dalgalandırmıştır. 28 Haziran 1921, inancın, kararlılığın, azmin, birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihidir. Vatan için siper edilmiş göğüslerin, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla birleşmiş yüreklerin ve bağımsızlık yolunda kenetlenen ellerin tarihidir.

“EMSALSİZ FEDAKARLIKLARINA BORÇLUYUZ”

Bugün Türkiye’nin en güzel bölgelerinin birinde güven ve huzur içinde yaşıyorsak bunu, vatanını canlarından üstün tutan Yahya Kaptan, İpsiz Recep, Kara Fatma, Mevlüt Efendi ve diğer bütün isimsiz kahramanlarımıza, tarihe mal olmuş tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarına borçluyuz. Huzurlarınızda saygıyla eğiliyor, kanlarınız ile yazdığınız bu destanı sonsuza kadar koruyacağımıza söz veriyoruz. Kurduğu Cumhuriyet ile Türk Milleti’nin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyor, Kurtuluş Bayramı’nızı kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum”