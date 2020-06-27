Büyükakın: İzmitli olarak başımız her zaman dik olacak

28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın mesaj yayınladı. İzmit’in kurtuluş tarihini anlatarak mesajına başlayan Büyükakın şu ifadelerde bulundu; “Tarihimizde müstesna bir yeri olan Kocaeli, 1. Dünya Savaşı sonrasındaki işgal yıllarında çok büyük acılara, katliamlara ve vahşetlere tanık olmuştur. Düşman işgalinden kurtulmak uğruna halkımız, kadınıyla erkeğiyle, genç-yaşlı demeden, insanlık tarihinde eşine az rastlanan zulme ve vahşete karşı birlik olmayı başarmış, kanlarını, canlarını feda ederek amansız bir mücadele vermiştir. Onurunu, şerefini, vatan sevgisini, birlik olma ruhunu tüm dünyaya gösteren insanımızın bu direnişi, bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de örnek teşkil etmiştir.

“TÜRK TESLİM OLMAZ”

28 Haziran 1921 günü İzmit’te verilen istiklâl mücadelesi, Türk Milleti’nin bugünlere gelmesine vesile olan Millî Mücadelemizde önemli bir kilometre taşı olmuştur. İzmitli ve Kocaelililer olarak başımız her zaman dik olacak, şanlı bayrağımız göklerde ebediyen dalgalanmaya devam edecektir.Milli Mücadele döneminde İzmit ilçesi ve Kocaeli bölgesinde büyük kahramanlıklara imza atan Yahya Kaptanlar, Kara Fatmalar, İpsiz Recepler, Ahmet Fuat’ları hiç unutmayacağız. Bütün dünya bir kez daha bilmelidir ki; Türk teslim olmaz, Türk özgürlük ve bağımsızlığından asla ödün vermez. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Mili Mücadele kahramanlarımızı ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, vatan savunmasında ön saflarda yer alan ecdadımızı minnetle yâd ediyorum. Allah bu millete bir daha o günleri yaşatmasın."