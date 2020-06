Akar: İzmit, bir an bile tereddüt etmedi

20 Kasım 1918’de işgal edilen, Anadolu’da başlayan Milli Kurtuluş Savaşı ile 28 Haziran 1921’de düşman işgalinden kurtarılan İzmit’in kurtuluşunun 99. yılı nedeniyle TBMM Başkanvekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar kutlama mesajı yayınladı. Akar mesajında şu ifadelere yer verdi; “Hep birlikte büyük bir sevinç ve gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.Yüce Türk Milleti’nin tarihi kahramanlık destanları ile doludur. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi 28 Haziran’da İzmitli hemşerilerim topyekûn, büyük bir birlik ve beraberlik içerisinde emperyalizme karşı başkaldırmıştır. Kurtuluş Savaşı’na can ve kan veren İzmit, bağımsızlığımız için verdiğimiz, tarihin akışını değiştiren bu destanda en ön safta yer almakta bir an bile tereddüt etmemiştir.

“TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ KENTİ”

Yıllar önce savaştan çıkmış, bitap düşmüş bir şehir olan İzmit, bugün en çok gelişmiş bir kent olarak görülmektedir. Sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda ve sanayileşme de gösterdiği ilerleme ile Türkiye´nin öncü kenti olarak yerini almıştır. Atatürk’ün büyük özverilerle kurduğu ve bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kazanımlarına millet olarak sahip çıkacağımıza söz verirken bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızı gerçekleştiren kahraman gazilerimizi saygıyla anıyorum. Vatanı uğruna hayatlarını feda eden ve bu günleri bizlere armağan eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşerilerimin kurtuluş gününü kutluyorum.”