Körfez Belediyesi gençlere yatırım yapacak

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi yöneticileri ile dün bir araya geldi. Toplantıya Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Emre Cebeci ve yönetimi katıldı.

“ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIK”

Gençlere yönelik hayata geçirilecek projelerin konuşulduğu toplantıda değerlendirmelerde bulunan Söğüt, “Gençlerimizi önemsiyoruz. 19 Mayıs’ta sizlerle birlikte gelen talepler sonrasında E-Spor turnuvası düzenledik. Çok güzel tepkiler aldık. Gençlerimizin yaptığı çalışmaları önemsiyor, her yeni proje ve çalışmada heyecanlanıyorum. Gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. İnşallah Körfez Belediyesi olarak gençlerimize yönelik çok önemli projeleri hayata geçireceğiz. Şehrimize katkı sunacak tüm çalışmalarda yanlarında olacağız. Gelişimleri için çalışan, çabalayan, üreten gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.