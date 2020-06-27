İlhan Bayram’dan Aygün’e ziyaret

Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri İlhan Bayram geçtiğimiz aylarda Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirilmişti. Bayram geçtiğimiz gün Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü makamında ziyaret etti. Bayram’a nezaket ziyareti için teşekkür eden Aygün, ilçe genelinde salgın sürecinde yapılan çalışmalar ve devam eden projelerle ilgili bilgiler paylaştı. Başkan Aygün’e ev sahipliği için teşekkür eden Genel Sekreter İlhan Bayram da Zeki Aygün başkanlığında Derince’de çok önemli hizmetlerin hayata geçtiğini ifade etti.