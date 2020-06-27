Neslinin tükendiği düşünülüyordu, halının içerisinden çıktı

Sivas'ın Zara ilçesi Ahmetbaşyurt Mahallesi'nde ikamet eden Yasin Baykal (29), yazlık evindeki halıyı kaldırdığında içerisinden çıkan tanımlayamadığı kemirgenleri gördü. İlk kez gördüğü canlıları ne fareye ne de sincaba benzetemeyen Baykal büyük bir şaşkınlık yaşadı. İlk önce kemirgenlere görüntü alan Baykal, ardından türlerini araştırmaya başladı.
Baykal konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Evi açtık. Halıları kaldırırken bunlar halının içerisinden çıktı. Fareye benziyorlardı ama fare değildiler. Sincaba da benziyorlardı ama sincapta değildiler. Görüntülerini alıp araştırmaya başladım. Yediuyur (Hasancık) adı veriler bir kemirgen türü olduğunu öğrendim. Nesli tükenmekte olan türler arasında yer alıyorlar. Genelde Ege bölgesinde görülüyormuş. Sivas ve çevresinde belki de ilk kez ben görüntüledim” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.