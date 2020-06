Ramada Plaza İzmit ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ aldı

Her zaman misafirlerine en üst düzeyde hizmet sunan Ramada Plaza ByWyndham İzmit, yaşanan Covid-19 Pandemi sürecindeki risklere karşı aldığı hijyen önlemleri ve ile hizmetini sürdürmeye devam ediyor. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı çerçevesinde yayımlanan “Konaklama Tesisleri ve Tesisler Bünyesinde Yer Allan Yeme&İçme Ünitelerinde Pandemi Süresince Uygulanacak Covid-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri” kapsamında istenen koşulları yerine getirdiği için ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nı aldı.Otel yönetimi, sertifikayı alarak bu alanda da iddialı olduğunu gösterdi.

“OTELCİLİK SEKTÖRÜNÜ DE OLUMSUZ ETKİLEDİ”

RamadaPlaza ByWyndhamİzmit Otel Genel Müdür Yardımcısı Osman Uluışık,“Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, her sektörü etkilediği gibi otelcilik sektörünüde olumsuz yönde etkilemektedir. Dünya genelinde salgının önlenmesi için alınan önlemler zaten otellerin rutin yaptıkları uygulamalarıdır. (Her oda her misafiri için ayrı ayrı hazırlanır, dezenfekte edilir, tek kullanımlık malzemeler sunulur, misafir odadan çıktıktan sonra ozon makineleri ile temizlenir.) Genel alanlarda restoranlarda, mutfaklarda hijyene önem verilir” dedi.

“EKSTRA BİR ÇABA İÇİNDE OLMADIK”

Devamında Genel Müdür Yardımcısı Uluışık, “Haccp uygulamaları olmazsa olmazlarımızdandır. Bu anlamda ‘Güvenli Otel Sertifikası’nıalmak için ekstra bir çaba içinde olmadık. Ama yinede açıldığı ilk günün heyecanı ile tüm otel personelimiz misafirlerimizin kusursuz konaklama deneyimi yaşamaları için tüm önlemleri alarak görevlerine devam etmektedirler. Covid-19 salgının bir an önce son bulmasını umuyor ve sağlıklı günler diliyorum” ifadelerine yer verdi.