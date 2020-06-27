Vezirçiftliği’ne 3 bin metrekarelik modern park

Başiskele’de mahallelerin ihtiyaçlarına göre ve Vezirçiftliği Mahallesi sakinlerinin yoğun talepleri üzerine Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Yasin Özlü’nün talimatıyla Seyid Caddesi üzerindeki yaklaşık 3000 metrekarelik alana gençlerin güvenle kullanabileceği, mahalle sakinlerinin güvenle dinlenip keyifli vakit geçireceği park yapıyor.

2 BİN 894 METREKARE ALANDA

Geçen haftalarda Başkan Özlü’nün de proje alanında inceleme yaptığı yerde çalışmalar başladı. Toplamda 2 bin 894 metrekare alana kurulan park içerisinde 450 metrekare genişliğinde futbol sahası ve 200 metrekare genişliğinde basketbol sahası, 76 metrekarelik alanda kauçuk zeminde tek kuleli çocuk oyun grupları ve 2,5 metre genişliğinde yürüyüş yolu bulunacak.