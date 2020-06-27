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27 Haz 2020 - 15:56- Gündem G: 27 Haz 2020 - 15:58

Bankacılıkta yeni dönem!

Artık bankaya gitmeden dijital kanallardan hesap açılabilecek, kart sahibi olunabilecek. Ayrıca sermaye piyasalarında da yatırımcılar işlemlerini dijitalde başlayıp bitirebilecek.
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Korona virüs salgını bankacılık ve sermaye piyasalarında dijitalleşmenin önemini bir kez daha ortaya koydu. Teknolojinin de yardımıyla bankalar müşterilerine dijital kanallardan işlem yapmalarını sağladı ve limitler artırıldı.

Online işlem hacimlerinde de büyük artış yaşandı. Salgınla ortaya çıkan iş modellerindeki değişim yasal düzenlemelere de yansıdı. Bankacılık sisteminin yanı sıra sermaye piyasalarındaki 1.5 milyonu aşan yatırımcı sayısının artışını destekleyecek bu kolaylaştırıcı uygulama dijital bankacılık kullanıcısını da artıracak.

Ayrıca yüzde 70 oranında olan banka hesap sahipliğini de yukarı taşıyacak. Torba Yasa ile Bankacılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle sözleşmeler yazılı veya uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın, kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek, müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek diğer yöntemler yoluyla kurulabilmesi öngörülecek.

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile müşterileri arasındaki sözleşmeler için de bu düzenleme geçerli olacak.

Bu düzenleme ayrıca Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'ndaki "sözleşme şartları" hükmüne de eklenecek. Böylelikle bankalar ile müşteriler arasında ilk defa sözleşme ilişkisi kurulmasında, bankaların potansiyel müşterilerle yüz yüze gelmeden, fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan, günün teknolojisine uygun diğer yöntemlerin de kullanılabilmesinin önü açıldı.

ONLİNE İŞLEMLERİN ÖNÜ AÇILACAK 

Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikle de yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşterileri arasındaki ilişkiler de aynı şekilde düzenlendi.

Böylelikle, MASAK mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla müşterilerle ilk defa sözleşme ilişkisi kurulması esnasında potansiyel müşterilerle yüz yüze gelme ihtiyacı ortadan kaldırılacak ve sürecin dijital ortamda başlayıp dijital ortamda sonlanması sağlanacak.

Öte yandan BDDK’nın önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek olan bankaların bilgi sistemleri ve elektronik bankacılık hizmetlerine yönelik tebliği de online işlemlerin önünü açacak. Kimlik paylaşım sistemi üzerinden yapılacak doğrulama ile müşteriler ile finansal kurumların zorunlu olarak yüz yüze yaptığı işlemler elektronik ortama taşınacak.

27 Haz 2020 - 15:56 - Gündem

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